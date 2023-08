NexGen Energy et le coup d’Etat au Niger

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Quelles seront les retombées du coup d’Etat au Niger sur la valeur boursière de NexGen Energy?”

Le Niger a été le 4e producteur mondial d’uranium jusqu’en 2015. La première mine y a été ouverte en 1971 par la française Orano, notamment. Depuis l’arrêt de la production de Cominak, en 2021, le Niger n’assure plus que 5% de la production mondiale. Bien que les troubles politiques n’aient encore jamais entraîné d’arrêt prolongé, le coup d’Etat tombe mal pour Global Atomic, qui négocie actuellement le financement d’une nouvelle mine. Son projet Dasa aurait dû fournir 4,5 millions de livres d’uranium au cours des 12 premières années à partir de 2025, soit 3,5% de la production annuelle mondiale. C’est le projet à la teneur en minerai la plus élevée en dehors de la Saskatchewan (Canada), où opère NexGen Energy. Pour l’instant, le développement de Dasa est retardé de six à 12 mois. Le risque est supérieur à la moyenne, mais les positions peuvent être conservées. Stephen Roman, le CEO et actionnaire principal de Global, est très expérimenté, et Dasa est un projet majeur dont l’Etat lui-même détient 20%.

Le poids du Niger à l’échelon mondial est trop faible pour que l’on puisse parler de cygne noir, mais il est évident que le démarrage – indispensable – de nouvelles grandes mines est très risqué et que les retards sont davantage la règle que l’exception. Il ne faut donc pas s’étonner de la récente hausse du cours des sociétés qui n’opèrent pas en Afrique. Cameco, le principal acteur du secteur, tire son épingle du jeu, mais la capitalisation boursière de NexGen a bondi de 10% depuis les événements. Son projet Arrow est tellement intéressant et crucial que NexGen va attirer les grands investisseurs et devenir tôt ou tard une cible pour les géants de l’industrie. Avec une production de 21,7 millions de livres par an au cours de sa durée de vie initiale (10,7 ans), Arrow sera un maillon essentiel du comblement du déficit d’approvisionnement. Aucun détail n’est publié, mais la production pourrait démarrer en 2027-2028.

Sans véritable lien avec le Niger, le prix au comptant de l’uranium a, malgré l’accalmie estivale et l’absence de Sprott Physical Uranium Trust sur le marché spot depuis plusieurs mois déjà, atteint son plus haut niveau en un an. Techniquement, NexGen semble prête à dépasser les 5 dollars par action. Acheter (1C).