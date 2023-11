Montage Gold: vouée à s’apprécier

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Montage Gold se fait plutôt discrète, ces temps-ci. Êtes-vous toujours aussi enthousiastes quant à son potentiel?”

La société canadienne d’exploration aurifère Montage Gold est active en Côte d’Ivoire. Sa direction est connue pour avoir mené au succès deux producteurs en Afrique; Red Back Mining, créé en 2002 avec le soutien financier du groupe Lundin et dont la capitalisation boursière s’élevait à 50 millions de dollars, est sa plus belle réussite. Le CEO Rick Clark a réussi à le céder à Kinross Gold en 2010 pour 7,1 milliards de dollars. La mine Tasiast, en Mauritanie, était l’un des actifs clés de Red Back, qui possédait également des actifs d’exploration en Côte d’Ivoire. Actifs qu’a rachetés Orca Gold, le projet suivant du duo Clark – Lundin, pour moins de 10 millions de dollars en 2017. Orca s’étant concentré sur le développement du Bloc 14, au Soudan, les projets d’exploration en Côte d’Ivoire ont été transférés à une société distincte, Montage Gold, en 2019. Orca a été vendu à Perseus Mining en 2022. La transaction fut moins lucrative que la vente de Red Back, mais elle a le mérite d’avoir été conclue malgré un contexte économique et politique difficile. Perseus Mining, lui-même actif en Côte d’Ivoire, est ainsi devenu le principal actionnaire de Montage Gold (17,8%). Parmi les actionnaires, citons également Lundin (9,7%), Sandstorm Gold (5,2%) et depuis l’année passée, Barrick Gold (8,4%) et Endeavour Mining (3,6%).

L’on pourrait penser, au vu du peu de communiqués de presse de l’entreprise, qu’elle se repose sur ses lauriers. Mais rien n’est moins vrai. Rick Clark et son équipe recueillent toutes les informations utiles en vue de leur prise de décision d’investissement, l’année prochaine, dans la construction du projet aurifère Koné. En février 2022, ses réserves étaient estimées à 3,42 millions d’onces troy d’or (0,66 gramme par tonne) et la valeur des flux de trésorerie futurs était, sur la base d’un prix de 1.600 dollars l’once, de 746 millions de dollars (et donc, à 2.000 dollars l’once, de 1,37 milliard de dollars). Pour rendre Koné encore plus attractif, l’entreprise recherche des projets satellites présentant une plus haute teneur en minerai à lui adjoindre. L’étude de faisabilité définitive devrait être publiée cette année encore et inclura les ressources nouvellement estimées d’une première zone satellite (Gbongogo Main; estimation de septembre: 559.000 onces troy d’or, à 1,45 gramme par tonne). Avec près de cinq millions d’onces troy estimées, Koné est le plus grand projet non encore développé d’Afrique de l’Ouest. Montage Gold s’est mise en quête de financement pour sa construction (coût évalué à 544 millions de dollars) et devrait détenir d’ici l’été prochain tous les permis nécessaires pour que le chantier débute fin 2024. A l’instar de la direction de Montage Gold, nous nous attendons à ce que Koné soit (bien) vendu. Le risque de déprécation est relativement faible, puisque la direction ne manque pas d’expérience, que Montage compte d’éminents actionnaires et qu’en outre, le contexte sera de plus en plus favorable aux métaux précieux dans les années qui viennent. L’action devrait bien progresser. Acheter (rating 1C).