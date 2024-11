Montage Gold n’a-t-elle pas pris trop de hauteur ?

La rédaction répond à la question d’un abonné : “Montage Gold cartonne dans mon portefeuille. De quoi avoir le vertige ?”

En effet, l’action tient la forme (+240 % cette année). Ses prouesses reflètent les progrès du développement du projet aurifère Koné en Côte d’Ivoire. La première étape a été l’annonce d’une nouvelle étude de faisabilité. L’ajout d’une première zone satellite a permis de relever l’estimation des réserves de 3,42 millions à 4,01 millions d’onces troy (ozt) d’or et la teneur moyenne du minerai de 0,66 à 0,72 gramme/tonne. La valeur actuelle des cash-flows futurs est de 1,46 milliard de dollars, à 2.050 dollars l’ozt d’or (1,9 milliard, à 2.300 dollars l’ozt). Le coût de construction devrait s’élever à 712 millions de dollars.

Tout s’est accéléré à partir de février, des changements à la tête de la société montrant que le groupe Lundin prenait les choses en main. Une augmentation de capital de 35,2 millions de dollars canadiens à 0,70 dollar canadien par action a fait mouche, suivie par l’entrée dans le capital du chinois Zijin Mining. Quelque 180 millions de dollars canadiens ont été levés à 1,75 dollar par action. Les Chinois ont investi 60 millions environ, et la famille Lundin, quelque 45 millions, Lundin détenant 19,9 % du capital et Zijin Mining, 9,99 %. En mai, Montage Gold a obtenu le permis d’environnement pour la construction du projet Koné et en juillet, le permis minier. La dernière étape cruciale a été franchie en octobre, avec un financement global de 825 millions de dollars, sans émission d’actions supplémentaires. Wheaton Precious Metals investit 700 millions de dollars (accord de streaming d’or de 625 millions et prêt de 75 millions), et Zijin Mining, 125 millions de dollars (accord de streaming d’or de 50 millions et prêt de 75 millions). Les accords de streaming ne concernent que Koné et Gbongogo, Montage Gold conservant tout le potentiel de hausse des zones qui seraient ajoutées au plan de mine.

Le groupe canadien a également bien progressé dans l’exploration de la zone de Koné. La première phase, de 30.000 mètres, prête début juillet, a révélé des teneurs élevées en minerai dans quatre autres zones satellites candidates. La deuxième phase, de 60.000 mètres, a débuté en septembre. La direction a alors annoncé vouloir ajouter aux réserves un million ozt d’or au minimum, avec une teneur de minerai supérieure d’au moins 50 % à celle de Koné.

Montage Gold est par ailleurs en quête des prochains projets. La levée de l’incertitude sur le financement a fait bondir le cours de l’action. Que nous suggérons de conserver (rating 2C). Si elle venait à retomber autour de deux dollars canadiens, nous relèverions notre conseil.