L’or, mûr pour battre de nouveaux records

Alors que nous indiquions, la semaine dernière, que nous considérions la mini-crise bancaire comme un signal d’alarme à l’intention des marchés d’actions, nous trouvons encourageant que l’or soit assez mûr pour battre de nouveaux records.

Cela fait 31 mois (deux ans et sept mois) que le cours de l’or a atteint son sommet historique de 2.063 dollars l’once troy. Ce 6 août 2020, alors que la pandémie de Covid-19 faisait rage et que l’on craignait une grande dépression – la première depuis la Seconde Guerre mondiale –, le métal précieux n’a pas failli à sa réputation de valeur refuge. L’euphorie régnait d’ailleurs, parmi les amateurs (bien que dans le domaine des investissements, il ne faille jamais croire que the only way is up). En février 2022, une guerre a éclaté dans l’arrière-cour de l’Europe. L’or a dépassé en mars de cette même année les 2.000 dollars, sans toutefois faire mieux qu’en 2020. Enfin, le parfum de crise bancaire qui flotte depuis quelques semaines rappelle à certains la crise financière de 2008. En une semaine à peine, le cours de l’or a bondi de 1.800 dollars à 2.010 dollars.

Mais le sauvetage de Credit Suisse, la banque systémique helvétique, a permis de ramener le calme et de faire retomber le métal jaune sous les 2.000 dollars. Faudra-t-il attendre longtemps une nouvelle tentative de record? Nous ne le pensons pas. Mais alors que nous indiquions, la semaine dernière, que nous considérions la mini-crise bancaire comme un signal d’alarme à l’intention des marchés d’actions, nous trouvons encourageant que l’or soit assez mûr pour battre de nouveaux records.

Longue ascension

Les actions des mines d’or et d’argent affichent des performances nettement inférieures à celles des métaux mêmes. Après avoir culminé à près de 46 dollars en août 2020, VanEck Vectors Goldminers, le tracker le plus connu, se situe aujourd’hui à deux tiers de ce montant environ, alors que, nous l’avons dit, l’or n’est plus éloigné que de quelques pour cent de son record. Même si celui-ci remonte à 31 mois, cela ne signifie pas que les métaux précieux ne sont plus orientés à la hausse – simultanément, cela fait plus de sept ans qu’aucun nouveau plancher n’a été atteint. Ce qui confirme la thèse selon laquelle les métaux précieux poursuivront pour de nombreuses années encore leur ascension séculaire. Le meilleur reste à venir.

Car après 40 ans de taux d’intérêt quasi nuls, de rendements exceptionnels pour les actions, les obligations et l’immobilier, et de creusement de la dette, le retour de l’inflation et la remontée des taux changent radicalement la donne. Entre le début et la fin de la récente crise bancaire, le métal jaune s’est apprécié à mesure que les marchés boursiers marquaient le pas. Nous considérons la déconfiture de Credit Suisse comme le signe avant-coureur d’une période de turbulences sur les marchés financiers. Dans ce contexte, le prix de l’or ne peut que s’envoler – ce n’est qu’une question de temps. Pour traverser cette décennie sans encombre, n’hésitez pas à faire du métal jaune un composant à part entière de votre portefeuille d’investissement.