L’investissement durable, en cinq étapes

Suivre ces quelques conseils vous permettra, pour un effort légèrement accru peut-être, de constituer un portefeuille au rapport rendement/risque satisfaisant, qui contribuera à rendre le monde meilleur.

Bien des gens souhaitent investir de manière responsable, mais peu savent comment s’y prendre. Les stratégies d’exploitation durables et responsables sont par ailleurs réputées engendrer des hausses de coûts, au détriment des bénéfices de l’entreprise et du cours de son action. Comme souvent, la réalité est beaucoup plus nuancée ; l’on peut même dans l’ensemble affirmer que les entreprises durables et responsables ne sont pas moins rentables que les autres. Elles sont de surcroît moins sujettes aux risques de chute brutale du titre pour cause de scandales.

Voici comment, en cinq étapes simples, choisir des entreprises pérennes – le choix d’actions individuelles permet d’obtenir le niveau de développement durable souhaité et de moduler la sélection à son image.

Loin de se limiter à l’environnement et au climat, le développement durable s’étend à l’ensemble des normes ESG (pour Environnementales, Sociétales et de bonne Gouvernance), composantes qui se renforcent généralement l’une l’autre.

L’assureur néerlandais ASR applique une politique durable et responsable à tous les échelons de l’entreprise ; cette stratégie va de la composition du portefeuille d’investissement à l’encouragement du comportement responsable du personnel et de la clientèle, en passant par une politique de prévention du gaspillage des médicaments. En contribuant dans une très large mesure à l’électrification du parc automobile, Tesla Motors montre elle aussi qu’il est possible de faire les choses autrement… bien que sa gouvernance laisse à désirer.

2. Quel degré de développement durable visez-vous ?

Déterminez la mesure dans laquelle vous souhaitez que votre portefeuille d’investissement soit durable. N’exclura-t-il que les activités nuisibles, comme les compagnies de tabac ou les sociétés minières, ou investira-t-il au contraire exclusivement dans les actions au score ESG le plus élevé ? Vous pouvez également choisir de mettre l’accent sur un ou plusieurs facteurs ESG bien précis.

3. Evaluez les différents titres

L’étape suivante consiste à étudier le titre lui-même. Commencez par prendre connaissance de ce que les agences de notation disent de lui. Consultez également le rapport annuel de l’entreprise et en particulier, la section qu’elle consacre à sa responsabilité à l’égard de la société.

De plus en plus d’entreprises se fixent des objectifs durables, et le font savoir. Leur site web publie souvent la présentation qui a accompagné l’exposé des résultats, à quoi s’ajoutent informations et prévisions dans le domaine du développement durable. Tenez compte du domaine d’activité des entreprises analysées : une société énergétique n’accordera pas d’importance aux mêmes facteurs qu’un fournisseur de services informatiques ou qu’un détaillant, par exemple.

4. Procédez à une évaluation périodique

Voyez régulièrement si les actions dans lesquelles vous avez investi tiennent toujours leurs promesses. Les réglementations en matière de développement durable ne cessent d’évoluer au profit, notamment, d’une plus grande transparence. Les stratégies d’exploitation pérennes se font dès lors plus rentables et donc, plus intéressantes pour l’investisseur. L’évaluation vous permettra de comparer votre portefeuille aux opportunités nouvelles.

5. Composez votre portefeuille

Cherchez des entreprises à la croissance rentable, très bien positionnées sur leur marché, à l’empreinte environnementale faible et au score ESG élevé. Mieux vaut en outre que leur modèle d’exploitation soit profitable par lui-même, sans, dans le climat politique actuel, dépendre de subventions.