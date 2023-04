Les 10 valeurs belges les plus sûres

Parce que des années de turbulences attendent les marchés financiers, ce dont le récent petit séisme bancaire nous a avertis, nous nous sommes mis en quête des 10 actions belges les plus sûres. Naturellement, rien n’étant jamais acquis en Bourse, la prudence reste de mise.

Notre critère de sélection principal a été le bêta. Ce coefficient conçu par les théoriciens de la finance indique la sensibilité du cours d’une action aux variations de son marché de référence. Si en période d’embellie, l’on privilégiera les titres dont le bêta est supérieur à 1, en période de chahut, ceux dont le bêta est inférieur à 1. Si le bêta est de 0,8, cela signifie que lorsque l’indice de référence fluctue de 1%, le cours du titre augmente ou diminue en moyenne de 0,8%. De façon logique, nous avons opté pour des titres présentant un bêta inférieur à 1; nous apprécierons tous que dans un marché baissier, ils perdent moins de valeur que l’indice.

Il fallait en outre qu’un dividende stable soit offert, ce qui a par ailleurs nécessité un examen des activités des entreprises. Enfin, indispensable en temps de crise, ces dernières devaient afficher une bonne santé financière: de préférence une trésorerie nette positive, sinon une dette acceptable.

1. TINC: bêta de 0,46 par rapport à l’indice de référence; activités très stables, perspectives de revenus à long terme; grande prévisibilité des dividendes à long terme; marché spécifique, peu concurrentiel; endettement acceptable.

2. Miko: bêta de 0,39; activités stables et peu sensibles à la conjoncture économique; dividendes prévisibles et bons antécédents à cet égard; bilan sain.

3. Fluxys: bêta de 0,43; position unique sur son marché, perspectives favorables; croissance prévisible des dividendes; bilan robuste.

4. Elia: bêta de 0,59; position unique sur son marché, perspectives très favorables; croissance prévisible des dividendes; endettement acceptable.

5. Co.Br.Ha.: bêta de 0,35, soit le plus bas de notre sélection; entreprise active dans un secteur peu cyclique mais très compétitif et qu’elle ne domine certainement pas; dividendes assez prévisibles.

6. Moury: bêta de 0,56; le secteur de la construction est évidemment cyclique, mais Moury opère dans un segment protégé; excellent bilan; dispose d’une marge financière pour verser des dividendes pendant des années.

7. EVS: bêta de 0,76; le secteur technologique n’est bien entendu pas le plus sûr, mais la société est bien positionnée sur son (segment de) marché; dividendes prévisibles; faible valorisation; bilan excellent.

8. Ahold Delhaize: bêta de 0,52; il s’agit d’une action “néerlandaise”, mais reprise dans l’indice BEL All-Share; très beau positionnement sur son marché, secteur stable; croissance prévisible des dividendes; bilan sain.

9.+ 10. Tubize et Solvac: deux mono-holdings affichant un bêta similaire, de 0,77 pour le premier, qui est celui d’UCB, et de 0,79 pour le second, créé par Solvay, et qui sont, de par leur structure, à l’abri des prédateurs; croissance très prévisible des dividendes; financièrement très sains.