Les 10 meilleures analyses techniques pour 2025

Voici nos 10 actions favorites pour 2025, sélectionnées à la lumière de leur analyse technique.

Nous avons examiné les analyses techniques les plus prometteuses pour cette année. De cette liste, nous avons extrait une sélection d’actions néerlandaises et américaines. Petit florilège de recommandations récemment relevées et de ruptures de bon augure.

Nos cinq favorites néerlandaises

1. Adyen

Une formation tête-épaules, souvent annonciatrice d’une forte baisse, avait succédé à l’entrée en fanfare d’Adyen dans l’année 2024. Mais quand ce schéma est inachevé, comme ici, c’est que l’entreprise est au contraire au seuil d’une période haussière. Des indicateurs positifs, auxquels s’ajoute une succession de sommets et de planchers plus élevés, viennent soutenir notre recommandation d’achat. Pour couronner le tout, la ligne de résistance qui surplombe les sommets les plus récents a été franchie. Adyen a tout d’une action prometteuse pour cette année. Notre objectif de cours est fixé à 1.570 euros.

2. ASMI

Après avoir atteint un sommet à 744,80 euros au mois de juillet, le titre ASMI s’est replié, allant jusqu’à faire céder la limite inférieure de son canal de tendance. Alors même que nous envisagions une recommandation de vente, la formation d’un plancher autour de 500 euros a brisé la tendance. Le franchissement de la ligne de résistance descendante qui surplombe les sommets de juillet et d’août a rendu le mouvement d’autant plus encourageant. Pour autant, les indicateurs sont orientés à la baisse, ce qui fait d’ASMI un titre risqué. Reste que le signal de survente du mois de juillet a disparu. L’épaisse ligne de MACD touche dès lors le niveau auquel un autre plancher s’était créé en 2022. Sur le plan technique, ASMI est par conséquent tout aussi hasardeuse que prometteuse. Nous visons un cours de 600 euros.

3. Just Eat Takeaway.com

Notre conseil relatif à Just Eat Takeaway.com est récemment repassé à “acheter”. Après s’être effondré, en 2022 et en 2023, le cours a trouvé un support aux alentours de 10 euros. Le mois de novembre a été déterminant, puisque c’est là que la dynamique s’est inversée : vigoureusement reparti à la hausse, le titre se heurte maintenant à une résistance située juste en dessous de 16 euros. Les indicateurs émettent des signaux positifs, sur lesquels nous fondons notre recommandation d’achat. La résistance à 16 euros doit toutefois être franchie pour que la voie en direction des 27,90 euros puisse s’ouvrir. Ce qui, compte tenu de la dynamique ascendante et des lignes de MACD qui évoluent désormais au-delà de la ligne zéro, devrait relever du domaine du possible en 2025.

4. Prosus

Le titre Prosus s’annonce résolument porteur. Il évolue depuis décembre 2023 dans un canal de tendance haussier. La ligne de soutien située sous les planchers les plus récents progresse plus rapidement que celle du canal de tendance, d’où la formation d’un biseau ascendant. Une percée par le haut est de plus en plus probable. Avec des lignes de MACD et une moyenne mobile orientées vers le haut, les signaux techniques sont positifs et éloquents. Prosus mérite sa place dans le groupe des actions les plus attrayantes. Nous relevons notre objectif de cours à 50,40 euros.

5. UMG

Nous avions abaissé au mois d’octobre notre conseil, à “vendre”, la chute du cours enregistrée en juillet ayant fait capoter le redressement. Le titre avait testé à plusieurs reprises la résistance à 24 euros, avant de se replier à nouveau. Il a néanmoins retrouvé en novembre un plancher plus élevé, pour dépasser, à la mi-décembre, la résistance constatée à 24 euros. L’action est dès lors prête à renouer avec le sommet atteint au mois de mai dernier. Malgré des indicateurs décevants, nous ne recommandons plus de vendre et qualifions le titre de prometteur pour cette année.



Nos cinq favorites américaines

1. Amazon

Amazon est notre première candidate sur la liste des actions internationales. Après le record historique, à 201,20 dollars, atteint en juillet dernier, la dynamique est retombée et le cours est repassé sous sa moyenne mobile. Il a simultanément franchi la limite inférieure de son canal de tendance ascendant, avant de trouver un soutien et de former un plancher à 151,61 dollars. Il s’est ensuite redressé, pour dépasser en novembre les résistances atteintes en 2021 et le sommet de juillet 2024. Plus aucune résistance ne l’attendant, il pourrait, avec le soutien d’indicateurs positifs, se mettre en quête de niveaux plus élevés. Nous ciblons un cours de 300 dollars.

2. Apple

L’action Apple a peu séduit entre juillet et novembre 2024. Une résistance infranchissable qui dessinait, avec la ligne de soutien ascendante située sous les planchers, une formation en biseau, s’était manifestée à 236,50 dollars. Mais le titre s’en affranchit depuis quelques semaines, en suivant le schéma escompté. Avec un cours supérieur à la moyenne mobile ascendante et des lignes de MACD toujours bien au-dessus de la ligne zéro, les indicateurs vont dans le sens de notre recommandation d’achat. L’action ayant de surcroît atteint de nouveaux sommets historiques, nous relevons notre objectif de cours à 300 dollars.

3. Broadcom

Après le signal de surachat clairement émis par l’indicateur MACD en juillet, le cours a cédé du terrain le mois suivant. Bien que la limite inférieure du canal de tendance haussier ait été crevée, les tassements ont été parfaitement absorbés par la ligne ascendante de la moyenne mobile. Ce phénomène s’est reproduit au mois de novembre. La flambée constatée à la mi-décembre montre en tout état de cause pourquoi nous avons ajouté Broadcom à la liste de nos actions favorites. Notre objectif de cours est de 300 dollars.

4. Meta Platforms

Malgré une évolution peu spectaculaire, bien que positive, l’année passée, nous sommes convaincus du potentiel du titre Meta Platforms. La ligne de résistance qui se dessine au-delà des sommets atteints en 2024 et la ligne de soutien visible sous les planchers les plus récents montrent une formation en biseau ascendant, phénomène qui se produit quand des pics historiques se succèdent. La formation en biseau devrait forcer le cours à réaliser une percée ; si c’est effectivement le cas, le potentiel de hausse devrait être marqué. Les indicateurs émettent en effet des signaux positifs, sans que la ligne de MACD ne suggère de phénomène de surachat. Son envolée potentielle explique l’ajout de Meta Platforms à cette liste. Nous faisons en outre passer l’objectif de cours à 700 dollars.

5. PayPal

Nous avions, dès le mois de mars 2024, cessé de recommander aux investisseurs de se défaire du titre PayPal. Le soutien à 58 dollars était d’ailleurs si robuste que nous nous étions exprimés avant même que les indicateurs ne cessent d’envoyer des signaux négatifs. La dynamique a pris de l’ampleur après l’été et le cours évolue depuis au sein d’un canal de tendance relativement étroit. Il s’approche aujourd’hui rapidement de la première résistance et de notre objectif, fixé à 100 dollars. Nous sommes convaincus du potentiel de l’action PayPal ; avec une moyenne mobile en hausse et des lignes de MACD qui évoluent au-dessus de la ligne zéro, les indicateurs semblent vouloir nous donner raison. z