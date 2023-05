Le tuyau de la semaine:Agnico-Eagle Mines

Grâce aux nouveaux actifs entrés dans son giron en 2021 et 2023, le groupe voit sa production croître. Il a vraiment tout pour plaire, en ce compris le cours actuel de son action.

Agnico-Eagle Mines (AEM) est, depuis 2022, le 3e mineur d’or par la production, derrière Newmont Mining et Barrick Gold. La majeure partie de sa production provient de l’Abitibi, au Canada. Jusqu’en 2021, elle avoisinait annuellement deux millions d’onces troy. Ensuite, deux acquisitions l’ont dopée. La première fut celle de Kirkland Lake, à l’automne 2021. Par son biais, AEM a hérité des mines Fosterville, en Australie, et Detour Lake et Macassa, au Canada. Fosterville a déjà connu son pic de production, mais la mine reste très rentable et des zones prometteuses y ont été explorées. La seconde a été bouclée au terme du 1er trimestre de 2023: l’acquisition, avec Pan American Silver, de Yamana Gold. Le duo s’en est partagé les actifs. AEM détient grâce à cet achat l’intégralité de la mine Canadian Malartic, au Québec. Il a en outre hérité de Wasamac, projet aurifère avancé, en Abitibi, et de plusieurs actifs d’exploration en Ontario et au Manitoba, au Canada.

Kirkland Lake comprise, la production d’AEM s’est élevée 3,28 millions d’onces troy en 2022. Le groupe s’attend à ce qu’elle se situe entre 3,24 et 3,44 millions d’onces cette année; les actifs hérités de Yamana compenseront la baisse de la production à Fosterville et le recul, passager, des recettes provenant de La Ronde et de Kittila. Pour 2025, il anticipe 3,4 à 3,6 millions d’onces troy. Dans un premier temps, c’est grâce à la modernisation de l’usine de traitement de Detour Lake et à l’extension de celle d’Odyssey (Canadian Malartic) que la production progressera; à plus long terme, ce sera grâce à trois projets d’exploration, actuellement à un stade avancé.

L’an dernier, AEM a vu les coûts de la main-d’œuvre, de l’énergie et des matières premières augmenter, et dès lors aussi le coût de production moyen de l’once troy (CP). Heureusement, les prix de l’énergie ont baissé. AEM s’attend à ce que le CP soit compris entre 1.140 et 1.190 dollars en 2023. Pour ce qui concerne les marges bénéficiaires, la hausse du CP sera partiellement compensée par celle du cours de l’or. En 2024, le CP tombera à 1.100 dollars, puisque la production se sera accrue. Les réserves prouvées d’AEM ont augmenté en 2022 de 9%, à 48,7 millions d’onces troy.

Depuis qu’il a absorbé (une partie de) Yamana, le nombre des actions en circulation d’AEM est passé à 494 millions. Le groupe a racheté 1,57 million de ses propres actions en 2022. C’est relativement peu (0,3%), mais il verse un dividende trimestriel de 0,40 dollar par action; à son cours actuel, le rendement est, à 2,7%, plutôt élevé pour un secteur à forte intensité de capital! AEM pourra d’ailleurs être encore plus généreux, puisqu’il avait réduit sa dette nette à 683 millions de dollars, ou à peine 0,3 fois le bénéfice d’exploitation, à la fin de l’année dernière.

Comparer les valorisations des groupes miniers aurifères est un exercice délicat. On ne peut pas se baser seulement sur la production et les coûts d’un trimestre ou d’un exercice. La localisation des actifs (risque géopolitique) et leur stade (durée de vie restante, potentiel d’exploration), les réserves, le bilan, la rémunération des actionnaires et les nouveaux projets sont autant d’éléments à prendre en compte également. Mais si l’action AEM est plus chère que celles d’autres mineurs, c’est sans doute parce que pour chacun de ces critères, AEM obtient une note bonne à excellente.

Conclusion

Nous visons pour 2023 un flux de trésorerie d’au minimum 6 dollars par action, qui pourrait cela dit être bien plus élevé en cas de remontée du cours de l’or. AEM s’échange pour l’heure bien en deçà de sa moyenne historique, de 78 dollars. Une belle occasion pour acheter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 53,47 dollars

Ticker: AEM US

Code ISIN: CA0084741085

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 26,42 milliards USD

C/B 2022: 23

C/B attendu 2023: 25

Perf. cours sur 12 mois: +3%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: 3%