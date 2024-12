Le tuyau de la semaine : WisdomTree Physical Platinum

Après 16 années de dégringolade, le cours du platine pourrait agréablement surprendre. Voici donc un tracker pour investir indirectement dans ce métal précieux rare.

Souvent considéré comme le petit frère de l’or, le platine est pourtant un métal précieux bien plus rare que lui : le monde produit annuellement 3.500 tonnes de métal jaune, mais seulement 255 tonnes de platine. Ce dernier est aussi l’un des métaux les plus rares de la planète. Et c’est ce qui explique que son prix soit plus sensible aux évolutions économiques et technologiques que celui de l’or. Cependant, pour fascinant qu’il soit, il a eu la vie dure, ces 16 dernières années. En 2008, son prix avait atteint 2.250 dollars l’once troy, son plus haut historique. Depuis, il n’a fait que dégringoler, pour atteindre 964 dollars aujourd’hui. Sur la même période, le cours de l’or a évolué tout autrement. Au moment où le platine était à son apogée, en 2008, l’once d’or se négociait à 965 dollars. Aujourd’hui, l’once de métal jaune s’échange à 2.700 dollars.

Le platine a cela dit souvent été plus cher que l’or, parfois deux fois plus ; si ce devait à nouveau être le cas, le prix du premier atteindrait 5.400 dollars l’once troy, à cours de l’or inchangé. Ce scénario peut paraître à certains tiré par les cheveux, mais il n’est pas inconcevable, dans une perspective historique. En effet, pour que le prix du platine augmente de plusieurs centaines de pour cent, il faut que deux conditions soient réunies : le recours à grande échelle à une nouvelle application qui conduirait à une hausse significative de la demande de ce métal, et un marché haussier des matières premières.

Cette nouvelle application pourrait bien être la technologie de l’hydrogène. Le platine est apprécié en particulier dans les piles à combustible pour sa stabilité et la conversion efficace de l’énergie qu’elle permet, et dans les électrolyseurs, où il entre en jeu dans la séparation des atomes d’hydrogène et d’oxygène des molécules d’eau. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’hydrogène représentera 10 à 12 % du bouquet énergétique mondial en 2050, grâce aux efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’hydrogène est considéré comme Le carburant de demain. On y recourt dans les transports lourds (routiers, maritimes, aériens…) et pour stocker de l’énergie. Et bien que les scientifiques s’attèlent à trouver un moyen d’utiliser moins de platine dans les piles à combustible, le recours croissant aux technologies de l’hydrogène devrait faire grimper la demande de platine.

Quant au marché haussier des matières premières, il pourrait s’accélérer ces prochaines années si la future administration Trump provoque une nouvelle vague d’inflation. Et si accélération il devait y avoir, le platine et l’argent pourraient, comme cela a souvent été le cas dans ces circonstances, surperformer l’or. Un deuxième pic d’inflation n’est pas à exclure dans les années qui viennent, au cours desquelles les catégories d’actifs à risque, comme les actions, pourraient produire des rendements médiocres, contrairement au platine, qui appartient à une catégorie bien plus en forme en période d’inflation.

Conclusion

Après une chute longue de nombreuses années, le prix du platine semble susceptible d’être soutenu par les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables, par l’émergence d’un cycle inflationniste et par l’accélération du marché haussier des matières premières. Selon nous, le tracker WisdomTree Physical Platinum (code ISIN JE00B1VS2W53) constitue le meilleur moyen d’investir indirectement dans le métal précieux. Le fonds applique des frais de gestions annuels de 0,49 %, plus élevés que ceux d’autres trackers axés sur les métaux précieux, mais c’est logique : il s’agit d’un marché (plus) étroit et le potentiel de hausse du cours est non négligeable.