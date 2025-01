Le tuyau de la semaine : Vale

Le groupe brésilien Vale reste souvent dans l’ombre de ses concurrents, du fait notamment de son passé mouvementé. Mais il a revu sa stratégie et nous paraît prometteur. Le cours a été divisé par deux en un an, offrant une fenêtre d’entrée.

L’histoire de Vale est loin d’être un long fleuve tranquille. Deux catastrophes majeures ont laissé des stigmates : la rupture du barrage de Fundão, à Mariana, joint-venture entre Vale et BHP, en 2015, et la catastrophe de Brumadinho, encore plus meurtrière (270 victimes), en 2019. Les répercussions financières ont été énormes, avec une facture totale de 37 milliards de dollars pour le groupe.

En 2020, la direction a décidé de changer de stratégie pour les 30 barrages en amont (technique peu coûteuse, mais instable) contenant les sous-produits des processus miniers que Vale gère au Brésil. A ce jour, 16 barrages ont été supprimés ou modifiés, de sorte qu’ils ne présentent plus aucun risque. Le niveau de risque de 17 autres barrages a aussi été considérablement réduit. Ces mesures témoignent de l’engagement de la direction en faveur de la sécurité.

Un revirement est aussi en train de s’opérer sur le front financier. L’entreprise produit plusieurs matières premières, mais le minerai de fer reste de loin le plus important (environ 75 % du chiffre d’affaires, ou CA). Lors de la Journée des investisseurs, en décembre, la direction a annoncé que la production atteindrait certainement 328 millions de tonnes (310-320 millions pronostiqués au départ) en 2024 et 360 millions de tonnes d’ici 2030.

Parallèlement, Vale se concentre de plus en plus sur les produits à base de minerai de fer de haute qualité (boulettes et agglomérés), que la teneur en fer de minimum 65 % rend intéressants pour les sidérurgistes cherchant à réduire leurs émissions de CO 2 . C’est important, car 98 % du minerai de fer utilisé dans le monde sert à fabriquer de l’acier. Le passage du gaz naturel à l’hydrogène dans la fabrication de l’acier est également crucial, car il requiert du minerai de fer de haute qualité. La demande mondiale de minerai de fer de qualité supérieure pourrait donc largement augmenter, ce dont profiterait Vale.

Les autres activités de Vale (25 % du CA) connaissent également une forte croissance. C’est notamment le cas du cuivre, métal essentiel à la transition énergétique ; l’entreprise brésilienne en produit 350 kilotonnes, mais ce chiffre devrait doubler d’ici 2030 à 2035. En se concentrant sur les métaux essentiels pour les véhicules électriques et l’énergie verte, Vale renforce sa position comme acteur incontournable de la transition énergétique.

La direction s’efforce aussi de réduire les coûts de manière structurelle en automatisant davantage, en augmentant les volumes de production et en renforçant l’efficacité des sites miniers. L’objectif est de parvenir à un coût total (amortissements inclus) inférieur à 50 dollars par tonne. A titre de comparaison, le minerai de fer se vend actuellement plus de 100 dollars la tonne et même durant la crise sanitaire, il n’a pas baissé sous 78,62 dollars.

Vale a réalisé un bénéfice net de 2,4 milliards de dollars au trimestre écoulé. Pour 2024, ce dernier pourrait avoisiner les 9 milliards de dollars – soit un ratio cours/bénéfice inférieur à 5 pour une capitalisation boursière de près de 40 milliards de dollars. Vale est donc fortement sous-valorisée.

Conclusion

Selon presque tous les indicateurs, Vale est moins cher que ses deux concurrents plus importants et plus connus du secteur, BHP et Rio Tinto, ce qu’expliquent son passé mouvementé, dont les désastres au Brésil. Mais le cours a été divisé par deux en un an, offrant une fenêtre à l’investisseur axé sur le long terme et prêt à courir un certain risque.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 8,55 dollars

Ticker : VALE US

Code ISIN : US0530151036

Marché : NYSE

Capit. boursière : 38,76 milliards USD

C/B 2024 : 4,5

C/B attendu 2025 : 5,5

Perf. cours sur 12 mois : -37 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -4 %

Rendement du dividende : 11,4 %