Le tuyau de la semaine : Stanley Black & Decker

La marge brute de Stanley Black & Decker augmente structurellement depuis 2022 et devrait atteindre 35 % d’ici la fin de l’année. Le ratio d’endettement reste élevé, mais comme la dette sera encore réduite et que la rentabilité progressera, cela ne constitue nullement un problème.

En 2022, le cours de l’action culminait encore à 220 dollars, fort de l’engouement constaté pour le bricolage durant la crise sanitaire. Avec la normalisation du chiffre d’affaires (CA) et la forte baisse des marges, il a depuis cédé 65 %. Le moment est donc bien choisi pour conseiller l’action aux investisseurs disposant d’un horizon long. Stanley Black & Decker (SBD) est le produit d’une fusion. L’une de ses entités peut se targuer d’avoir notamment inventé la perceuse de type pistolet, encore utilisée aujourd’hui. Premier fabricant d’outils au monde, SBD vend ses produits dans 180 pays. Les Etats-Unis assurent 60 % du CA, l’Europe, 20 %, l’Asie, 10 %, le Canada, 5 % et les autres pays, le solde.

SBD a souffert ces deux dernières années, en termes d’approvisionnement entre autres. On pouvait anticiper une normalisation du CA après la crise, mais il ne reste in fine pas grand-chose de ce CA. La marge brute a été supérieure à 33 % jusqu’en 2021 inclus, et structurellement supérieure à 35 % avant 2019. En 2022 et 2023, la marge brute n’était que de 26 % (baisse à 22,1 % au 2d semestre de 2022). Dès lors, la marge d’Ebitda a reflué ces années-là (de plus de 15 % à environ 10 %). James Loree a pris ses fonctions de CEO en 2016. En juillet 2022, Donald Allen, alors CFO, a pris la relève. Parallèlement, SBD a lancé un vaste programme de réduction des coûts, censé générer 2 milliards de dollars jusqu’en 2025. La productivité doit en outre augmenter grâce à une plus grande automatisation et à des processus de fabrication plus efficaces. SBD vise les produits à plus forte marge. Une simplification du portefeuille de produits a été entamée il y a plusieurs années à cette fin.

Depuis le 2d semestre de 2022 (22,1 %), la marge brute augmente structurellement (à 29,1 % au 1er semestre de 2024). En novembre dernier, le CEO a estimé la marge brute ajustée de 2024 à 30 %. Au 3e trimestre, elle était déjà de 30,5 %. L’objectif annoncé de 35 % de marge brute d’ici fin 2025 semble donc réaliste. De 7,5 milliards de dollars en 2022, la dette nette a été fortement réduite et devrait atteindre 5,7 milliards d’ici la fin de l’année. Avec un Ebitda évalué à 1,6 milliard de dollars, le ratio dette nette/Ebitda est de 3,6. C’est encore beaucoup mais loin d’être problématique, car une nouvelle réduction de la dette et une amélioration de la rentabilité sont à attendre. Pour 2024, la direction a resserré ses estimations de bénéfice ajusté par action à 3,90-4,30 dollars. Ce qui ramène le ratio cours/bénéfice (C/B) à 20. Les initiatives stratégiques de croissance, combinées à de nouvelles réductions de coûts et, partant, à des marges plus élevées, devraient faire grimper le bénéfice par action.

Conclusion

Pour 2025, le bénéfice ajusté par action devrait se rapprocher de 5,50 dollars (C/B de 15). En 2026 et au-delà, la hausse des ventes et des marges devrait rendre SBD plus rentable encore. En attendant une remontée du cours, les investisseurs recevront un dividende intérimaire trimestriel de 0,82 dollar, soit un rendement du dividende de 4,0 % en base annuelle. Le dividende augmente depuis 57 années d’affilée, faiblement certes durant la dernière décennie. Ces trois dernières années, le dividende trimestriel n’a crû que d’un centime par an. Ce “tuyau” sied mieux aux investisseurs peu pressés, adeptes d’un dividende assez élevé et qui considèrent l’appréciation future du cours comme un bonus.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 80,76 dollars

Ticker : SWK US

Code ISIN : US8545021011

Marché : NYSE

Capit. boursière : 12,51 milliards USD

C/B attendu 2024 : 20

C/B attendu 2025 : 15

Perf. cours sur 12 mois : -12 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +1 %

Rendement du dividende : 4,0 %