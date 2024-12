Le tuyau de la semaine : PulteGroup

Ce constructeur immobilier affiche une croissance depuis plusieurs années et un bilan sain. Il est bien positionné sur le marché pour tirer parti de la pénurie de logements actuelle.

Beaucoup de pays occidentaux déplorent une forte pénurie de logements. L’une des conséquences est qu’elle retarde des événements importants de la vie (mariage, cohabitation, changement de carrière). Nombre de parents signalent qu’en raison de la hausse des prix de l’immobilier, les enfants ne peuvent quitter le domicile parental faute de capacité financière.

Le phénomène se fait un peu plus pressant aux Pays-Bas et en Allemagne. Mais le marché du logement américain pâtit aussi de l’accroissement de la population et d’une offre insuffisante depuis des années. Selon les experts du marché, il manquait 2,5 millions de logements aux Etats-Unis en 2018, un chiffre qui a grimpé à 6-7 millions en 2024. Le nombre de ménages croît aussi plus vite aux Etats-Unis que le nombre de logements neufs, ce qui constitue une aubaine pour les constructeurs. Le retard devra être résorbé tôt ou tard, et PulteGroup est bien placé pour en tirer parti.

Ce groupe américain, dont la capitalisation boursière avoisine les 26 milliards de dollars, figure parmi les cinq premiers constructeurs de maisons aux Etats-Unis. Il opère dans 26 Etats et vise à construire une large gamme de logements, dont des maisons pour primo-accédants et des maisons de très grand luxe. L’une des raisons pour lesquelles investir dans PulteGroup nous séduit est que le groupe a enregistré d’excellents résultats ces dernières années. De 2018 à 2023, il a vu son chiffre d’affaires (CA) progresser de 57 %, à 16,1 milliards de dollars. PulteGroup affiche également une belle croissance cette année. Les analystes prévoient en moyenne un CA de 17,6 milliards de dollars pour 2024, en hausse de 9 % environ en glissement annuel. Dans le même temps, la direction est parvenue à améliorer sensiblement sa rentabilité. Le bénéfice par action pour la période 2018-2023 est passé de 3,60 dollars à 11,72 dollars. La rentabilité a donc augmenté bien plus vite que le CA.

Les analystes tablent par ailleurs sur une belle croissance du bénéfice par action au cours des années qui viennent. Pour 2024, le bénéfice par action est attendu à 13,40 dollars environ, et il pourrait atteindre 15 dollars d’ici 2026. Avec un ratio cours/bénéfice estimé à 8,5 pour 2025, PulteGroup n’est pas cher, compte tenu de ses perspectives favorables et de son bilan sain, qui permet à la direction d’offrir aux actionnaires un dividende croissant et des rachats d’actions. Si le dividende trimestriel de 0,22 dollar (rendement du dividende de 0,6 %) est encore modeste, le programme de rachat d’actions génère un rendement de plus de 3 % au cours actuel.

Conclusion

L’un des risques liés à l’investissement dans une entreprise de construction est qu’une récession guette toujours à court terme. La pénurie structurelle de logements et la baisse des taux d’intérêt devraient atténuer ces conditions de marché difficiles. En revanche, les scénarios de hausse des taux et des coûts de construction en raison de l’inflation par les coûts pourraient peser sur les marges. Il convient de tenir compte en outre du risque de demandes d’indemnisation si, par exemple, la qualité de biens immobiliers livrés déçoit les acheteurs. Il n’y a cependant pas de rendement sans risque et, vu l’étroitesse du marché du logement, nous jugeons bonnes les opportunités d’investissement : l’action PulteGroup a sa place dans un portefeuille bien diversifié.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 115,89 dollars

Ticker : PHM US

Code ISIN : US7458671010

Marché : NYSE

Capit. boursière : 24,03 milliards USD

C/B attendu 2024 : 8,5

C/B attendu 2025 : 8,5

Perf. cours sur 12 mois : +29 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +17 %

Rendement du dividende : 0,6 %