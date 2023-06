Le tuyau de la semaine: Nedap

Nedap a beaucoup souffert l’an passé de la pénurie de composants, qui a rogné ses marges. Reste qu’investir dans l’entreprise néerlandaise a rapporté plus de 10% l’an en moyenne au cours des 10 dernières années. Et qu’à périmètre comparable, le chiffre d’affaires de cette société devrait afficher une croissance de plus de 9% pour la troisième année consécutive.

Cela fait longtemps que Nedap, une des plus anciennes entreprises cotées des Pays-Bas (elle fut créée en 1929), ne se concentre plus sur la bakélite. Bien qu’avec ses 380 millions d’euros de capitalisation boursière, elle fasse figure d’acteur mineur, elle s’est forgé ces dernières années une très bonne réputation dans le domaine du développement de logiciels et des puces de radio-identification. De près de 5%, son rendement en dividende est assez unique pour une entreprise technologique. Le groupe compte sept divisions, dont les quatre principales assurent selon nos estimations 75% au moins du chiffre d’affaires (CA) consolidé. Healthcare est spécialisée dans l’automatisation des activités des professionnels de la santé, ce qui l’a propulsée à la première place du marché néerlandais de la santé mentale et des soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Livestock Management fournit des solutions technologiques pour l’élevage laitier, comme des capteurs et des stations d’alimentation, segment dans lequel il est numéro un mondial. Retail produit des systèmes de protection, de gestion et d’information pour le secteur de la vente au détail. Security Management, enfin, développe des systèmes de sécurité pour les entreprises, la fonction publique et les organismes gouvernementaux.

Nedap a beaucoup souffert l’an passé de la pénurie de composants, qui a rogné ses marges. Les surcroîts de dépenses ont ralenti la croissance du bénéfice par action, mais le CA a tout de même atteint 230,6 millions d’euros et la croissance organique, 11%. Toutes les divisions ou presque ont contribué à ces résultats. Le bénéfice d’exploitation (Ebit) a grimpé de 3%, à 23,8 millions d’euros. La marge d’Ebit est passée, pour les raisons évoquées plus haut, de 11,1% à 10,3%. Le bénéfice net s’est établi à 2,87 euros par action (2,82 euros en 2021). Vu l’abondante trésorerie nette sur laquelle elle a achevé l’exercice, Nedap a décidé de continuer à payer un dividende de 3 euros par action (rendement en dividende de 5,2%, au cours actuel). Il faut dire que la direction était certaine que la pénurie de composants allait commencer à se résorber, ce en quoi elle a eu raison puisque, grâce en partie au rattrapage des livraisons opéré au 1er trimestre, la croissance organique du CA s’est établie à 22%. Ce qui laisse présager, à périmètre comparable toujours, une progression du CA de plus de 9% pour la troisième année consécutive. Atteindre une marge d’Ebit de 15% d’ici à 2025 sera difficile, mais pas impossible, si les revenus des abonnements aux logiciels, générateurs de marges élevées, continuent de croître.

Conclusion

Investir dans Nedap a rapporté 10,6% l’an en moyenne au cours des 10 dernières années. Les résultats passés ne constituent pas une garantie pour le futur, mais ils fournissent une orientation intéressante. Si les conditions s’améliorent, le CA poursuivra sa croissance régulière et la marge d’Ebit pourrait atteindre 14% d’ici 2025-2026, soit un bénéfice de 5 euros par action environ. Si l’on ajoute à cela une valorisation estimée à 17 fois le bénéfice, ce qui est raisonnable, on obtient un cours de 85 euros, 50% plus élevé que le cours actuel. Dans l’intervalle, le rendement en dividende récompense la patience des actionnaires. Compte tenu de la ventilation de ses activités, par ailleurs lucratives, de son excellent bilan et de sa stratégie de croissance exclusivement organique, Nedap est un investissement défensif qui a bien mérité d’être qualifié de tuyau de la semaine.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 57 euros

Ticker: NEDAP NA

Code ISIN: NL0000371243

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 1,45 milliard EUR

C/B 2022: 9,5

C/B attendu 2023: 7,5

Perf. cours sur 12 mois: +30%

Perf. cours depuis le 01/01: +28%

Rendement du dividende: –