Le tuyau de la semaine: Mosaic

L’année 2022 avait bien commencé pour Mosaic, mais la dégringolade des prix des engrais a plombé l’action. Celle-ci affiche toutefois désormais une valorisation attrayante, assortie d’un beau potentiel de redressement.

De prime abord, l’année 2022 a été excellente pour Mosaic. Son chiffre d’affaires (CA) a augmenté de 55% sur un an, à 19,1 milliards de dollars (+120% par rapport à 2020), le cash-flow opérationnel récurrent (Rebitda), de 73%, à 6,2 milliards de dollars. Le bénéfice net a bondi de 120%, à 3,6 milliards de dollars, soit 10,06 dollars par action. Or, les analystes tablaient sur un CA de 21,9 milliards de dollars et un bénéfice net par action de 14,1 dollars.

En réalité, les prix des engrais ont flambé avec la guerre en Ukraine, culminé en avril et décliné ensuite. Après avoir atteint un sommet à 1.200 dollars environ, la tonne de potasse ne vaut plus que 408 dollars, comme au printemps 2021. Celle d’engrais phosphaté a culminé à 954 dollars, pour chuter à 620 dollars.

Au premier trimestre de 2023, le CA a reculé de 8% sur un an, à 3,6 milliards de dollars, le Rebitda, de 46,5%, à 777 millions de dollars, et le bénéfice net, de 63,2%, à 434,8 millions de dollars (1,28 dollar par action).

La division Potasse a vendu 1,9 million de tonnes (+6%), mais le prix de vente moyen a chuté, de 582 à 421 dollars la tonne. Le Rebitda a ainsi reculé, de 651 à 474 millions de dollars. En décembre 2022, la mine de potasse Colonsay (1,3 million de tonnes par an) a temporairement été mise à l’arrêt. Pour l’instant, les mines Esterhazy et Belle Plaine (capacité de 9 millions de tonnes), moins coûteuses, suffisent à répondre à la demande.

Malgré une hausse de 11% des ventes, à 1,8 million de tonnes, le CA de la division Phosphates a reculé, de 1,8 à 1,7 milliard de dollars, car le prix moyen s’est contracté de 15,2%, à 666 dollars la tonne. Le Rebitda a fondu, de 632 à 382 millions de dollars. En Amérique latine, Mosaic Fertilizantes affiche aussi un volume de vente plus élevé et des prix plus bas (-20,9%, à 646 dollars la tonne), si bien que le CA a diminué, de 1,5 à 1,3 milliard de dollars. Du fait du traitement coûteux des stocks, le Rebitda est passé de 233 à 3 millions de dollars seulement.

Mosaic investit chaque année 1,3 à 1,4 milliard de dollars dans l’optimisation de son rendement ou dans son expansion, et reverse le cash-flow disponible restant aux actionnaires. Avec les crus fastes de 2021 et 2022, le dividende brut a doublé en rythme annuel, à 0,80 dollar par action. Un dividende brut exceptionnel de 0,25 dollar par action a par ailleurs été versé en mars. En outre, Mosaic a racheté puis détruit 15% du flottant au cours des 18 derniers mois.

L’objectif de réduction de 1 milliard de dollars de la dette à long terme, à 3,4 milliards de dollars, a été atteint en novembre, si bien que cette année, la quasi-totalité du cash-flow disponible reviendra aux actionnaires (608 millions au premier trimestre). Les fondamentaux du secteur restent excellents: au plus bas depuis 25 ans, le rapport entre stocks et consommation de céréales et oléagineux soutient la demande, tout comme le moindre recours aux engrais, en 2022, ainsi que la baisse de leurs prix. Au printemps, la demande a été décevante en Europe, mais elle a progressé de 20% en mars et en avril aux Etats-Unis et un redressement est attendu aussi au Brésil et en Asie.

Conclusion

L’effondrement des prix des engrais a plombé le titre, qui a perdu près de 55% depuis le pic d’avril 2022. A 6,8 fois le bénéfice escompté pour 2023 (7,9 fois celui de 2024), la valorisation est à nouveau très attrayante. Le cours approche d’un important support technique et affiche un potentiel réel de redressement. Nous relevons par conséquent notre conseil.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 35,79 dollars

Ticker: MOS US

Code ISIN: US61945C1036

Marché: New York

Capit. boursière: 11,9 milliards USD

C/B 2022: 3,5

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: -38%

Perf. cours depuis le 01/01: -18%

Rendement du dividende: 2,2%