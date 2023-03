Le tuyau de la semaine: McEwen Mining

Même si le cours de l’or n’augmentait que timidement, l’action McEwen Mining pourrait grimper à 12-15 dollars au cours des 12 prochains mois.

Robert McEwen, le fondateur et actionnaire de référence (17,8%) de McEwen Mining, cherche à regagner la confiance des investisseurs car l’action a perdu énormément de valeur ces dernières années. Il s’est fixé pour priorités de résoudre les problèmes de production et de connaître davantage de succès en exploration. Pour l’instant, depuis qu’El Gallo, au Mexique, est arrivée en fin de vie l’été dernier, le groupe compte trois mines en production (participation de 49% dans San Jose, en Argentine; Fox Complex, au Canada; et Gold Bar, aux Etats-Unis) et deux projets en cours de développement (expansion de Fox Complex et de Fenix, non loin d’El Gallo).

L’an passé, la production n’a pas dépassé 133.300 onces troy d’équivalent or, soit un recul de 13,7% par rapport à 2021. Elle est par ailleurs en deçà de la fourchette prévisionnelle ajustée de 134.600 à 141.600 onces. Cela tient surtout aux problèmes survenus au quatrième trimestre à Fox Complex. La production y a somme toute atteint 36.650 onces troy d’équivalent or (+21,9% par rapport à 2021) et le coût de production moyen, 1.465 dollars par once troy d’or (+0,3%). Elle y grimpera cette année, après quelques optimisations du processus, à 42.000-48 000 onces troy d’équivalent or et le coût baissera de 15%. A terme, 80.000 onces y sont attendues annuellement, à un coût moyen de 1.250 dollars. Gold Bar, au Nevada, a déçu, avec seulement 26.620 onces troy d’équivalent or (-39% par rapport à 2021) et un coût moyen élevé, 1.989 dollars par once (+13%). Mais là aussi, grâce notamment à des plus hautes teneurs en minerai, la production pourrait atteindre cette année 42.000-48.000 onces d’équivalent d’or et le coût, diminuer de 15%. A San Jose, la production a chuté dans une moindre mesure (-10%), pour atteindre 69.130 onces d’équivalent d’or, et le coût de production moyen s’est établi à 1.714 dollars par once (+6,9%). La mine devrait livrer cette année 66.000-74.000 onces. Au total, le groupe devrait donc extraire 150.000-170.000 onces d’équivalent or.

McEwen a éprouvé une perte nette de 81,1 millions de dollars l’année dernière, imputable principalement à son investissement de pas moins de 61 millions de dollars dans Los Azules. Rob McEwen compte accélérer le développement de ce projet de cuivre; ce serait un deuxième catalyseur pour faire repartir l’action à la hausse. La filiale McEwen Copper a levé, sur les deux dernières années, 81,9 millions de dollars, à 10 dollars par action; Rio Tinto a, via son entreprise technologique Nuton, investi 25 millions de dollars. Le projet bénéficie donc depuis des toutes dernières techniques minières de Nuton pour maximaliser la production tout en respectant l’environnement. L’étude de faisabilité préliminaire de 2017 sera mise à jour au deuxième trimestre. Lors de la levée de février dernier, cette fois à 18,75 dollars par action McEwen Copper, Nuton a investi 30 millions de dollars et Stellantis, le 4e constructeur automobile mondial, a investi 30 milliards de pesos argentins (soit environ 140 millions de dollars!). L’on ne parle plus de cotation distincte de McEwen Copper, pour l’instant. McEwen Mining a réduit sa participation dans celle-ci de 68% à 51,9%.

Le groupe a pu alléger sa dette de 25 millions, à 40 millions de dollars, et pourra construire la première phase du projet Fenix sans augmentation de capital. L’on notera qu’en 2022, Rio Tinto a également pris une option sur une participation de 60% dans Elder Creek, aux Etats-Unis, un projet d’exploration de cuivre de McEwen Copper.

Conclusion

La participation du groupe dans McEwen Copper couvre 5,7 dollars par action McEwen Mining. Le redressement de cette dernière ne tient compte encore que partiellement du potentiel de Los Azules. La production passera à la vitesse supérieure cette année. Même si le cours de l’or n’augmentait que timidement, l’action McEwen Mining pourrait grimper à 12-15 dollars au cours des 12 prochains mois.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 7,63 dollars

Ticker: MUX US

Code ISIN: US58039P3055

Marché: NYSE

Capit. boursière: 361,9 millions USD

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -11%

Perf. cours depuis le 01/01: +30%

Rendement du dividende: –