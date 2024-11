Le tuyau de la semaine : Leidos Holdings

Leidos Holdings fournit des solutions avancées aux secteurs de la défense, de la santé, des services civils et de la sécurité, entre autres. L’entreprise est par ailleurs bien placée pour tirer profit du surcroît de demande dû à l’essor de l’intelligence artificielle et de l’analyse des données. Elle tire même profit de la reprise des voyages.

Fondée en 1969 par le physicien Robert Beyster, qui cherchait à résoudre des problèmes planétaires complexes, Leidos Holdings emploie aujourd’hui près de 50.000 personnes dans le monde. Ses produits technologiques intelligents s’adressent notamment aux secteurs hautement réglementés. Elle réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, où elle travaille pour plusieurs agences gouvernementales. L’an passé, 87 % de ses 15,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires ont été générés par les contrats conclus avec le gouvernement américain.

Leidos profite de plusieurs tendances technologiques et sociétales, principalement dans les secteurs publics et de la défense – les conflits et les tensions internationales propulsent évidemment les dépenses de défense à la hausse. Les pays cherchent en outre à se protéger contre les cyberattaques et la menace terroriste, au profit d’une accélération de la demande dans les secteurs non seulement de la défense, dont la défense aérienne, mais aussi des infrastructures informatiques. Leidos propose, en réponse à ces besoins, des solutions de migration vers le cloud, de transformation numérique et de modernisation informatique.

L’entreprise est par ailleurs bien placée pour tirer profit du surcroît de demande dû à l’essor de l’intelligence artificielle et de l’analyse des données, autant de vecteurs d’automatisation de la défense et des soins de santé. Enfin, la reprise des voyages fait grimper la demande de systèmes de gestion du trafic aérien et de sécurité aérienne, pôles dans lesquels Leidos déploie des technologies radar et de gestion.

Le groupe a résolument le vent en poupe. Dépassant le consensus pour le 13e trimestre consécutif, il a achevé la période juillet-septembre sur un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars, en hausse de 7 %, ainsi que sur les marges bénéficiaires les plus élevées de son histoire (bénéfice de 2,68 dollars par action). Le chiffre d’affaires prévisionnel de l’exercice a été porté de 16,1-16,4 milliards à 16,35-16,45 milliards de dollars ; le bénéfice par action devrait atteindre 9,80-10 dollars, au lieu des 8,60-9,00 dollars précédemment annoncés. Quant à la marge d’Ebitda (cash-flow opérationnel/chiffre d’affaires) ajustée, elle franchira sans doute la barre des 12 %. Toutes les divisions progressent, mais les managed health services, qui viennent en appui des examens médicaux et psychiques, dans le domaine des addictions notamment, font mieux encore que les autres.

Après s’être appréciée de plus de 80 % cette année, l’action se négocie aujourd’hui à un cours historiquement élevé. Avec un ratio cours/bénéfice estimé à un peu plus de 20 pour l’exercice, la valorisation n’est pourtant pas excessive. Leidos présente un bilan sain. D’un montant de 3,9 milliards de dollars à la fin de l’an dernier, sa dette nette diminue de plusieurs centaines de millions chaque année grâce à l’abondance des cash-flows, que l’entreprise utilise par ailleurs principalement pour financer ses rachats d’actions et les distributions de dividendes.

Conclusion

La croissance du dividende (qui n’a été relevé que de 5,3 %, à 40 cents trimestriels par action, récemment) est quelque peu décevante. La parcimonie est une qualité, mais elle est ici totalement superflue, d’autant que le rendement en dividende ne dépasse toujours pas 0,95 %. Voilà une action à acheter sur repli.



Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 202,89 dollars

Ticker : LDOS US

Code ISIN : US5253271028

Marché : NYSE

Capit. boursière : 26,85 milliards USD

C/B 2023 : 23

C/B attendu 2024 : 20

Perf. cours sur 12 mois : +95 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +85 %

Rendement du dividende : 0,8 %