Le tuyau de la semaine : Legrand

La marque Legrand est moins connue que ses produits. Ce groupe français fabrique toutes sortes d’articles à basse tension (prises murales, interrupteurs, coffrets de distribution, etc.). Actif dans plus de 170 pays avec ses 300.000 produits, Legrand opère sur un marché assez concurrentiel. Il affiche toutefois une croissance régulière grâce à ses innovations, son positionnement et ses acquisitions, une stratégie appliquée depuis sa création en 1865. A l’époque, Legrand n’était qu’une petite usine fabriquant de la vaisselle en porcelaine à Limoges, ville où se trouve toujours son siège.

Sa stratégie vise un développement tant sur le plan géographique que de sa gamme de produits. A cette fin, le groupe s’appuie sur la stratégie éprouvée des petites acquisitions – il a racheté plus de 100 concurrents, au cours de ces dernières décennies. Il réalise quatre ou cinq acquisitions par an. L’innovation est le deuxième pilier de sa stratégie de croissance. Legrand entend investir 5 % de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement. Il possède plus de 4.000 brevets. Cette propriété intellectuelle lui assure une bonne protection contre la pression sur ses marges.

La croissance du chiffre d’affaires du groupe impressionne bien moins que sa marge bénéficiaire. L’an dernier, ses revenus ont crû de 1 %, à 8,4 milliards d’euros. Le CEO, Benoît Coquart, a toutefois surpris, lors de la Journée des investisseurs de fin septembre, en annonçant viser à l’horizon 2030 12-15 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Il table ainsi sur un taux de croissance moyen de 5-9 %.

Fournisseur de salles de serveurs, Legrand mise de plus en plus sur la croissance rapide des centres de données. D’après les analystes de Bank of America, les investissements mondiaux dans ces centres ont grimpé de 18 % en moyenne ces cinq dernières années. La banque d’affaires estime que ce taux de croissance s’accélérera. L’émergence des technologies liées à l’intelligence artificielle est l’un des principaux moteurs de cette croissance. Selon le CEO, 40 % de la capacité des centres de données sera utilisée à terme pour des applications d’intelligence artificielle, qui impliquent une augmentation des puissances de calcul. Sur la seule année en cours, Legrand a donc incorporé quatre sociétés dans le segment porteur des centres de données. Lequel devrait, grâce aux acquisitions et à la croissance organique, assurer un cinquième des revenus du groupe en 2025. Selon plusieurs sociétés de conseil, le taux de croissance de ce segment du marché sera d’au minimum 24 % en moyenne dans les années qui viennent.

Conclusion

A première vue, le cours actuel de l’action intègre déjà nombre de bonnes nouvelles : elle se négocie à 23,5 fois le bénéfice attendu. Mais si l’on se base plutôt sur le cash-flow disponible, la valorisation est déjà bien plus attrayante, à un ratio de 19. L’entreprise verse environ la moitié de son bénéfice net sous la forme de dividende. Hormis un statu quo en 2019, le dividende a crû dans le sillage du bénéfice plus de 10 années d’affilée. Le rendement de dividende est aujourd’hui d’un peu plus de 2 % et continuera d’augmenter. Son abondant cash-flow disponible autorise le groupe à procéder à d’autres acquisitions encore. Compte tenu en outre de sa mue de fabricant de matériel électrique en spécialiste des centres de données en plein essor, Legrand mérite le titre de “tuyau de la semaine”.



Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 104,05 euros

Ticker : LR FP

Code ISIN : FR0010307819

Marché : Euronext Paris

Capit. boursière : 27,3 milliards EUR

C/B 2023 : 26

C/B attendu 2024 : 23,5

Perf. cours sur 12 mois : +26 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +16 %

Rendement du dividende : 2,1 %