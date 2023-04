Le tuyau de la semaine: Genuine Parts Company

Cet aristocrate du dividende a relevé pour la 67e fois de suite son dividende en 2022, une année record tant sur le plan du chiffre d’affaires que du bénéfice. Raisonnable, la valorisation de l’entreprise offre une fenêtre d’achat intéressante.

Fondé en 1928, Genuine Parts Company, distributeur international de pièces détachées pour automobiles et équipements industriels, fait officiellement partie des “aristocrates du dividende”, ces titres de sociétés américaines dont le dividende augmente depuis 25 ans au moins. A l’exception de sa première année d’existence, l’entreprise introduite en Bourse en 1948 n’a jamais enregistré de perte.

En 2022, elle a signé deux records: un chiffre d’affaires (CA) supérieur à 22 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars. Elle doit 62% du CA à sa division automobile, qui, aux Etats-Unis, exploite ses propres magasins et centres de distribution sous la marque NAPA (National Automotive Parts Association) et a connu une hausse des ventes de 9%. La division industrielle (38% du CA en 2022), active à l’international, a été le moteur de croissance de Genuine Parts l’an dernier, avec une progression de 33% de son CA, imputable pour moitié à des acquisitions.

Le titre a atteint son plus bas niveau en cinq mois fin mars, après la publication d’une mise à jour stratégique détaillant les objectifs à long terme. A moyen terme, soit jusqu’à 2025 inclus, l’entreprise s’attend à un CA annuel de 26,5-27 milliards de dollars, ce qui implique une croissance des ventes de 6-7%. Sur la même période, le bénéfice par action devrait croître chaque année de 10-11%. Par conséquent, le dividende ne pourra qu’augmenter.

En février, la société a relevé son dividende pour la 67e année consécutive; aux Etats-Unis, seule American States Water (distribution d’eau) a fait mieux (68 relèvements). Dover et Northwest Natural Gas sont sur un pied d’égalité avec Genuine Parts Company (67 relèvements consécutifs du dividende). Cette année, Genuine Parts l’a rehaussé de 6,1%. Le dividende trimestriel s’élève ainsi à 0,95 dollar par action, et la dépense annuelle, à pas moins de 536 millions d’euros. Son abondant cash-flow disponible (1,1 milliard de dollars en 2022) lui permet de pérenniser les relèvements de dividendes.

L’an dernier, Genuine Parts a reversé à ses actionnaires un total de 700 millions de dollars sous la forme de dividendes et de rachats d’actions. En effet, chaque année depuis 1948, non seulement elle verse un dividende plus élevé mais en outre elle rachète 1-1,5% de ses actions en circulation. L’entreprise se démarque aussi par ses acquisitions, parmi lesquelles celle de Kaman Distribution Group début 2022, ainsi que par son souci constant de réduire encore un endettement pourtant déjà faible.

Elle s’attend à ce que le CA grimpe de 4-6%, à plus de 23 milliards de dollars, un nouveau record, en 2023. Quant au bénéfice ajusté par action, elle l’estime à 8,80-8,95 dollars, tandis que les analystes visent plutôt le haut de la fourchette (consensus à 8,92 dollars).

Conclusion

Ces dernières années, le rendement du dividende a augmenté en moyenne de quelque 6% l’an, pour s’établir en 2023 à 2,3%. Malgré un excellent cru 2022, où le cours a gagné plus de 20%, notamment grâce au redressement de la demande automobile, l’action reste assez faiblement valorisée; le ratio cours/bénéfice est estimé à plus de 18. Nous conseillons de suivre l’adage boursier (“buy the dips”) et de profiter de cette baisse de régime pour acquérir le titre.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 164,78 dollars

Ticker: GPC US

Code ISIN: US3724601055

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 23,21 milliards USD

C/B 2022: 20

C/B attendu 2023: 18

Perf. cours sur 12 mois: +29%

Perf. cours depuis le 01/01: -5%

Rendement du dividende: 2,3%