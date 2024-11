Le tuyau de la semaine : Genmab

L’action de cette biotech danoise spécialisée dans l’immunothérapie est aujourd’hui valorisée à moins de 20 % des bénéfices escomptés : c’est très intéressant, au regard de la croissance attendue.

Danoise, la biotech Genmab a toutefois des racines néerlandaises : son CEO actuel, Jan van de Winkel, a mené des recherches sur les médicaments à base d’anticorps à l’université d’Utrecht. La technologie semblait prometteuse à Florian Schönharting, investisseur en biotechnologies, qui a apporté le capital initial pour créer la société en 1999. Le groupe a désormais une envergure internationale, connaît une croissance rapide et peut se targuer d’un pipeline prometteur.

Genmab est spécialisé dans les traitements d’immunothérapie à base d’anticorps monoclonaux. Ces protéines artificielles se fixent sur les protéines entourant les cellules malades, permettant au système immunitaire du patient de détruire ces dernières.

Le groupe dispose d’un portefeuille diversifié de médicaments à différents stades de développement clinique pour traiter un large éventail de cancers, des maladies auto-immunes et des maladies oculaires. Pour atténuer les risques liés au développement de ses médicaments, il a conclu des partenariats pour la commercialisation des produits, notamment avec Johnson & Johnson, Novartis, BioNTech, Pfizer et AbbVie. Genmab perçoit des redevances pour les brevets qu’il détient sur plusieurs médicaments largement prescrits. Il a besoin de peu de capitaux, car les efforts commerciaux sont surtout fournis par les partenaires.

Le groupe détient deux plateformes de recherche, DuoBody et HexaBody, sur lesquelles il développe de nouveaux médicaments. Si les anticorps monoclonaux étaient jusqu’à présent majoritairement utilisés, les nouveaux médicaments reposent de plus en plus sur des anticorps multiples, ce qui en accroît l’efficacité.

Genmab entend assumer lui-même une part croissante du développement des médicaments, dans l’optique d’accroître ses marges. L’expérience qu’il a acquise et ses réserves financières lui permettent de le faire.

Sur les neuf premiers mois de 2024, son chiffre d’affaires (CA) a progressé de 17 % en glissement annuel. Les ventes de Darzalex, véritable vache à lait puisqu’il assure 65 % du CA, ont augmenté de 19 % entre le troisième trimestre de 2023 et celui de l’exercice en cours. Les ventes de Kesimpta ont connu une croissance encore plus forte (+49 %), mais ce médicament contribue bien moins au CA consolidé. Le médicament Epkinly/Tepkinly, approuvé en 2023, s’est également bien vendu ; à terme, il devrait représenter 40 % du CA.

L’an dernier, Janssen et Genmab se sont opposés concernant le montant des redevances sur les ventes de Darzalex. Genmab a jusqu’ici perdu tous les procès, ce qui a pesé sur l’action.

Conclusion

Après une forte hausse jusqu’en 2022 et l’atteinte d’un sommet à 3.200 couronnes danoises, le cours de Genmab a fondu de moitié. Le titre est aujourd’hui valorisé à moins de 20 % des bénéfices escomptés : c’est très intéressant au vu des fortes prévisions de croissance. Lors de la publication des résultats du troisième trimestre, la direction a relevé la limite inférieure de sa fourchette prévisionnelle de CA et abaissé le haut de la fourchette des coûts attendus. Genmab suit donc une trajectoire positive mais les investisseurs attendent davantage de preuves que les investissements porteront encore davantage leurs fruits à l’avenir. Ceux qui souhaitent entrer au capital de la biotech dans une perspective de long terme peuvent actuellement le faire à un prix séduisant.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 1.522,50 couronnes danoises

Ticker : GMAB DC

Code ISIN : DK0010272202

Marché : Copenhague

Capit. boursière : 95,9 milliards DKK

C/B 2023 : 21,5

C/B attendu 2024 : 17,5

Perf. cours sur 12 mois : -32 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -31 %

Rendement du dividende : –