Le tuyau de la semaine: GE HealthCare

GE HealthCare Technologies affiche un profil défensif. Les tendances structurelles, comme le vieillissement de la population mondiale, jouent en outre en sa faveur.

Scindé en janvier du conglomérat General Electric (GE), GE HealthCare Technologies (GEH) est désormais coté au Nasdaq. GE détient toujours 20 % environ de ses actions.

Les investisseurs ont chaleureusement accueilli ce nouveau venu, dont le cours a gagné plus de 40%. GEH allie profil défensif et croissance structurelle: en raison du vieillissement de la population, la demande de soins de santé continuera dans un avenir prévisible de croître plus rapidement que le produit intérieur brut des pays. Selon les Nations unies, la planète comptera plus d’un milliard de seniors en 2030. C’est tout bon pour GEH, qui occupe la 2e place, derrière Siemens Healthineers (SH), sur le marché, lucratif, des appareils médicaux. Il doit 70% de son chiffre d’affaires (CA) à ses tomodensitomètres (TDM), échographes et autres appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM). L’intégralité du marché sur lequel il opère représente 84 milliards de dollars et croît de 3-7% par an, selon le segment. C’est dans le domaine des équipements à ultrasons que GEH occupe une position particulièrement enviable. Cette division (19% de son CA) détient la plus grande part (26,4%) du marché mondial, loin devant Philips (14%) et SH (4%). Comme elle possède le portefeuille le plus fourni, elle devrait au moins pouvoir la préserver.

Les 22% de part que GEH détient sur le marché, bien plus vaste, des IRM et des TDM, assurent 54% de son CA (29,5% de part du marché aux mains de Siemens, 18% pour Philips). A moyen terme, GEH vise une croissance organique de son CA de 5% l’an environ, pour 3% en 2019-2021. La marge bénéficiaire (marge d’Ebit) corrigée des éléments exceptionnels devrait progresser de 3 à 5 points de base, à 18-20%, par rapport à cette même période, grâce en partie à une tarification plus adaptée, à des gains d’efficacité et à la pondération plus importante accordée aux logiciels et aux services dans la gamme de produits.

GEH a récemment confirmé les 5-7% de croissance organique du CA et les 15-15,5% de marge d’Ebit ajustée (14,5% en 2022) prévus pour 2023. Son bénéfice devrait augmenter de 7-11%, à 3,60-3,75 dollars par action. Le groupe profite du ralentissement de l’inflation, tout en relevant ses prix. Le volet administratif de la scission a évidemment un coût. Les objectifs financiers qu’il s’est fixés pour le futur semblent réalistes. Sa marge d’Ebit reste inférieure à celle de SH (16,8%), dont la taille est pourtant comparable. Sur le marché des IRM et des TDM, SH réalise une marge d’Ebit de 20%, contre 10% pour GEH. C’est donc là que se situe le plus grand potentiel de marge. Si celle-ci augmente, la sous-évaluation face à SH pourrait par ailleurs diminuer. SH affiche un rapport cours/bénéfice (C/B) de 26 sur la base de son bénéfice escompté pour 2024, contre 19 pour GEH. Même si l’on tient compte de l’endettement, l’écart est significatif. Le ratio valeur de l’entreprise (EV)/cash-flow d’exploitation pour 2023 est de 13,5, contre 18 pour SH.

Conclusion

Le cours a cédé 8% après la publication des chiffres trimestriels. Vu l’envolée enregistrée à partir de janvier, maints investisseurs ont pris leur bénéfice. Les chiffres ont été légèrement supérieurs aux prévisions et les perspectives sont, comme indiqué, confirmées. L’investissement est intéressant sur le long terme. Les tendances structurelles jouent en faveur de GE HealthCare Technologies. Celui-ci est très bien positionné sur des marchés dominés par peu d’acteurs, d’où ses marges bénéficiaires et ses rendements de capitaux propres élevés.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 78,99 euros

Ticker: GEHC US

Code ISIN: US36266G1076

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 36,4 milliards USD

C/B 2022: 24

C/B attendu 2023: 21

Perf. cours sur 12 mois: –

Perf. cours depuis le 01/01: +35%

Rendement du dividende: 0,1%