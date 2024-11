Le tuyau de la semaine : Eckert & Ziegler

Cette entreprise spécialisée dans la radiothérapie, les produits isotopiques et la radiopharmacie affiche une belle croissance. Le marché est en phase de consolidation, ce qui fait d’elle une cible parmi d’autres.

Fondée en 1997, Eckert & Ziegler emploie aujourd’hui près de 1.100 collaborateurs. L’entreprise est spécialisée dans la manipulation et le traitement de matériaux pour la technologie des isotopes dans des usines spécialement équipées et agréées en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil et en Argentine. Elle produit et vend des équipements médicaux utilisés en oncologie. Elle offre aussi des services, comme la reprise des sources de rayonnement chez les clients et la collecte des déchets de la technologie des isotopes auprès des hôpitaux et des instituts de recherche. Elle fournit, enfin, des technologies isotopiques à des fins médicales, scientifiques et industrielles, notamment pour l’industrie du pétrole et du gaz.

La lutte contre le cancer est, de loin, le domaine à la croissance la plus rapide de la médecine nucléaire. L’Union européenne voit dans le traitement médical nucléaire une arme essentielle de l’oncologie ; elle tient absolument à protéger ce secteur, pour réduire sa dépendance à l’égard des matières premières venues d’ailleurs. Selon le consultant Precedence Research, le marché de la médecine nucléaire représentait 10,7 milliards de dollars en 2023 et en pèsera 31,4 milliards fin 2033 (+12 % par an environ). Eckert & Ziegler réalise 35 % de son chiffre d’affaires en Europe, 51 % aux Etats-Unis, 12 % en Asie et le reste, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le groupe s’articule autour de deux unités d’exploitation, au chiffre d’affaires à peu près équivalent. C’est le segment médical qui réalise la croissance la plus vigoureuse ces dernières années. En son sein, la demande d’équipements de laboratoire est élevée elle aussi. Le pôle Produits isotopiques (composants radioactifs pour les techniques d’imagerie, les applications scientifiques, l’assurance qualité et les mesures industrielles) progresse, lui, un peu plus lentement. A l’inverse, la croissance du bénéfice d’exploitation (Ebit) sous-jacent vient surtout des Isotopes ; ceci se vérifie particulièrement dans le secteur de l’énergie, où les marges sont plus élevées.

L’an passé, le chiffre d’affaires a progressé de 11 %, à 246,1 millions d’euros, et l’Ebit sous-jacent, de 7 %, à 45,5 millions d’euros. Le bénéfice est certes passé de 1,41 à 1,26 euro par action, mais ce chiffre tient toujours compte de Pentixapharm, scindée début octobre, dont la hausse des dépenses de développement avait alourdi les pertes. La direction estime, ceci étant, que cette société dispose d’un potentiel réel. Lors de la scission, les actionnaires d’Eckert & Ziegler ont reçu une action Pentixapharm par action détenue. Le bénéfice par action des activités poursuivies a légèrement diminué (de 1,51 à 1,46 euro) en 2023.

Eckert & Ziegler disposait à la mi-2024 de 249 millions d’euros de capitaux propres, soit une solvabilité de non moins de 59 %. Sa trésorerie a bondi de 68 millions à 76,6 millions d’euros au premier semestre ; il faut dire que le flux de trésorerie d’exploitation issu des activités poursuivies a été multiplié par près de deux, à 17,4 millions d’euros, soit bien plus que le million et demi d’investissements.

Conclusion

Eckert & Ziegler est une entreprise solide, qui croît avec son marché. Son rapport cours/bénéfice (26) n’est donc pas exagéré. Bien entendu, l’action présente un certain risque et il n’est pas question de prendre des positions trop importantes.





Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 39,68 euros

Ticker : EUZ GY

Code ISIN : DE0005659700

Marché : Francfort

Capit. boursière : 840 millions EUR

C/B 2023 : 22

C/B attendu 2024 : 26

Perf. cours sur 12 mois : +23 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +10 %

Rendement du dividende : 0,1 %