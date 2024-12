Le tuyau de la semaine : Alcon

Avec un ratio cours/bénéfice estimé à 26 pour cette année, Alcon n’est toujours pas bon marché ; mais l’excellence de sa diversification, l’arrivée de nouveaux produits et la perspective d’une croissance d’au moins 10 % du bénéfice par action au cours des années qui viennent, parlent pour elle.

Un vaste pan de la population mondiale se plaint des yeux. Les lunettes et les lentilles de contact, la chirurgie et les médicaments offrent des solutions aux personnes frappées de myopie, d’hypermétropie, de glaucome, de sécheresse oculaire ou de cataracte, et des opportunités aux investisseurs.

Calculé sur les prix de vente, le marché des verres, des montures, des lentilles de contact, des lunettes de lecture et des lunettes de soleil est estimé à 120 milliards d’euros (verres et montures s’arrogeant les deux tiers de ce chiffre). Son taux de croissance tourne autour de 5 % par an en moyenne. Le marché des lentilles de contact et de leurs produits d’entretien, des lentilles intraoculaires, des équipements chirurgicaux et des médicaments vaut quant à lui plus de 45 milliards d’euros. L’on estime à 5 % le taux de croissance annuel, entre 2023 et 2028, du marché des équipements de traitement de l’œil, des lentilles implantables, des stents et des matériaux spécialisés. L’activité affiche depuis des années une croissance stable, due aux tendances pérennes que sont, évidemment, le vieillissement de la population et l’allongement du temps passé devant les écrans.

Publiés à la mi-novembre, les chiffres du troisième trimestre ont pourtant fait plonger l’action Alcon. Le chiffre d’affaires à périmètre comparable a beau avoir progressé de 6 %, à 2,4 milliards de dollars, et le bénéfice (ajusté), de 25 %, à 0,81 dollar par action, les investisseurs n’ont pas apprécié le (léger) recul des prévisions pour 2024 et l’inattendu ralentissement de la croissance des marges pronostiquées pour l’an prochain. La division Vision Care (lentilles de contact, solutions pour lentilles et gouttes) assure 44 % du chiffre d’affaires ; le reste provient de la vente de lentilles implantables, d’équipements de chirurgie et de matériel chirurgical.

L’enraiement de l’évolution du pôle Chirurgie (l’allongement des délais d’attente pour les opérations de la cataracte aux Etats-Unis pèse sur la croissance des ventes d’implants) a contraint Alcon à revenir sur ses prévisions pour 2024. Le chiffre d’affaires devrait être non plus de 100 millions, mais de 9,8-9,9 milliards de dollars. La limite supérieure de la marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/chiffre d’affaires) a été amputée d’un demi-point de pourcentage, à 20,5-21,0 %. Soit un bénéfice estimé à 3-3,05 dollars par action, contre 3-3,10 dollars initialement. Il n’y a pourtant pas de quoi s’affoler.

Lors de sa réunion avec les analystes, Alcon a également tempéré les attentes entourant la marge bénéficiaire, qui cessera, dès 2025, de croître de 1,5 point de pourcentage chaque année – non sans bonnes raisons, puisque le groupe s’apprête à commercialiser un certain nombre de nouveaux produits, dont une lentille de contact hebdomadaire, un médicament contre la sécheresse oculaire et une lentille implantable. Tout cela exige des investissements et ne commencera à contribuer, modestement de surcroît, au chiffre d’affaires, qu’à compter du second semestre.

Conclusion

La direction pourra en dire davantage sur le potentiel commercial des nouveaux produits lors de la Journée des investisseurs de la fin mars 2025. Le consensus mise sur un bénéfice de 3,04 dollars par action pour 2024 et de 3,25 dollars pour 2025.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 84,76 dollars

Ticker : ALC US

Code ISIN : CH0432492467

Marché : NYSE

Capit. boursière : 42,35 milliards USD

C/B 2024 : 28

C/B attendu 2025 : 26

Perf. cours sur 12 mois : +10 %

Rendement du dividende : 0,4 %