Le retour du bitcoin

Le prochain halving, au cours duquel la rémunération des mineurs de bitcoins sera divisée par deux, aura lieu au mois d’avril. L’événement – le cinquième jusqu’ici – a toujours été suivi d’une hausse vertigineuse de la valeur du bitcoin en l’espace de quelques trimestres. Ce qui nous incite à réexaminer sérieusement la question.

Les transactions en bitcoin sont agrégées au sein du réseau et ajoutées à la blockchain toutes les 10 minutes. Elles sont stockées à l’issue d’un calcul mathématique complexe. Pour inciter le public à résoudre cette véritable énigme, Bitcoin promet une récompense ; de 6,25 bitcoins actuellement, celle-ci tombera à 3,125 en avril.

Le bitcoin s’était fortement apprécié en 2012, sous l’effet de l’intérêt croissant manifesté par les professionnels de l’informatique. En 2016, ce sont les particuliers qui ont acheté en masse. En 2020, le marché a été porté par un afflux d’investisseurs institutionnels. Cette fois, il se peut que l’approbation, par la Securities and Exchange Commission, le régulateur américain, d’un ETF Bitcoin spot (fonds coté qui détient physiquement des bitcoins), alimentera la hausse.

Calendrier

Rien n’est toutefois sûr, car ces périodes de croissance sont survenues à des moments où la Federal Reserve faisait activement tourner la planche à billets. Quant au pire épisode qu’a connu le bitcoin, il est tombé à un moment où la Bourse était elle aussi au plus bas. De là à conclure à l’existence d’une corrélation entre actions et bitcoin, il n’y a qu’un pas. Or vu la disproportion entre valorisation et bénéfices des entreprises et vu le risque de ralentissement de l’économie américaine, nous sommes circonspects vis-à-vis des actions.

Taux de hachage

Reste que le taux de hachage (hash rate), qui reflète la puissance de calcul utilisée dans le monde pour contrôler les transactions et miner de nouveaux bitcoins, bat des records chaque année, même quand le cours de la crypto cède plus de 50 %. Plus le taux de hachage grimpe, plus la devise devient sûre – tant d’ordinateurs travaillent à l’extraction que nul n’a de puissance suffisante pour pirater le réseau.

Le taux de hachage a chuté de 50 % en septembre 2021, lorsque la Chine, qui dispose de la plus grande infrastructure de minage au monde, a interdit la crypto. Mais il ne lui a fallu que trois mois pour renouer avec son niveau initial, grâce aux investissements rapidement consentis dans des équipements d’autres pays. Ce qui démontre la robustesse, la résilience et la capacité d’adaptation du réseau décentralisé.

L’indice de force relative

La confiance est renforcée par l’évolution de l’indice de force relative (RSI), un indicateur utilisé en analyse technique pour mesurer l’ampleur et la rapidité des fluctuations de cours. Le RSI s’élève actuellement à 48, contre 28 en décembre 2022, son niveau le plus bas à ce jour. Lors du précédent halving, il a atteint un sommet à 91 (95, même, la fois précédente). Historiquement, les hausses rapides attirent des investisseurs plus spéculatifs. Si le cours du bitcoin commençait à augmenter, les investisseurs pourraient se précipiter à nouveau massivement, et propulser peut-être la monnaie vers de nouveaux sommets.

Pas plus de 2 % !

Attention ! Les positions en bitcoin ne doivent jamais dépasser 1 % à 2 % du portefeuille : si, dans le pire des cas, leur valeur devait tomber à zéro, il vous resterait 98 % à 99 % de vos actifs. Une hausse de plusieurs centaines de pour cent du bitcoin, comme lors des précédents halving, aura, elle, toujours un effet significatif, même sur un investissement proportionnellement minime.



Le particulier qui souhaite investir en bitcoin peut opter pour le VanEck Bitcoin (ISIN : DE000A28M8D0), coté à Francfort. La clé numérique est stockée physiquement dans un coffre-fort au Liechtenstein, ce qui rassure à propos du risque de cyberattaque.