La réorientation de Bolloré: une réussite

La rédaction répond à la question d’un abonné: « Pourriez-vous faire un point sur le holding français Bolloré? »

Bolloré a connu une véritable métamorphose au cours de la décennie écoulée. Il y a 10 ans, le holding représentait pour nous avant tout un véhicule intéressant pour miser sur l’énorme potentiel de croissance de l’Afrique, au travers de Bolloré Africa Logistics. Mais en 2011, l’ancien CEO, Vincent Bolloré, a acquis 1,1% du groupe de médias français Vivendi. Après diverses transactions, dont l’apport de la participation majoritaire de Bolloré dans Havas, la participation dans Vivendi a grimpé à 26,3% en 2017.

L’introduction à la cote d’Euronext Amsterdam, en septembre 2021, du joyau de Vivendi, Universal Music Group (UMG), plus grande maison de disques du monde, a dopé la valeur boursière; les actionnaires de Vivendi ont pu bénéficier d’une distribution brute de 25,25 euros par action.

En 2021, Vivendi est devenu le premier actionnaire de Lagardère; une offre de rachat sur les actions restantes court toujours. Parallèlement, la vente de Bolloré Africa Logistics a été finalisée en décembre 2022 pour une valeur d’entreprise (EV) de 5,7 milliards d’euros, dont 600 millions d’euros de dette, à l’armateur MSC. CMA CGM a fait une offre le 8 mai, pour une EV de 5 milliards d’euros, sur les activités logistiques hors Afrique. A l’issue de la transaction, le groupe affichera une trésorerie de 6 milliards d’euros (38,5% de la capitalisation boursière), contre encore -3,4 milliards fin 2021 et +1,2 milliard fin 2022.

Le marché anticipe un rachat total de Vivendi par Bolloré et une simplification de la structure du holding. La Compagnie de l’Odet, société mère, a relevé sa participation dans Bolloré de 3,5%, à 66,83%, en 2022. Bolloré a aussi lancé le 14 mars une offre de rachat de 9,78% du flottant, à 5,75 euros (dont le dividende final de 0,04 euro) plus une prime de 0,25 euro conditionnée à la vente de la division logistique, par action; le cours a bondi à 6,37 euros, un sommet absolu. Au total, 99,1 millions d’actions ont été apportées (3,36%).

En 2022, Vivendi a réalisé 72% du bénéfice d’exploitation apuré de Bolloré, soit 20% de plus qu’un an auparavant. Ce pourcentage devrait encore augmenter. Bien que l’action, à 5,51 euros, affiche la plus faible décote (32%) depuis deux ans, sa valorisation est suffisamment attrayante pour que nous en recommandions l’achat (rating 1B).