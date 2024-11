Investir dans le marché juteux de la mort

Deux choses sont incontournables : les impôts et la mort. Et, pour le dire crûment, alors que les premiers coûtent, la seconde peut s’avérer lucrative. Sans surprise, on répertorie des entreprises de pompes funèbres cotées en Bourse un peu partout dans le monde. Cet article recommande d’investir dans trois d’entre elles.

Conseil 1 : Carriage Services

Aux Etats-Unis, deux sociétés cotées sont actives dans le secteur funéraire. Service Corporation International est la plus grande entreprise de pompes funèbres et d’inhumation au monde. Légèrement plus petite, Carriage Services nous semble un peu plus intéressante.

Carriage Services est un fournisseur majeur de services et de produits (fleurs, couronnes, etc.) funéraires. Cette entreprise gère 164 salons funéraires et 31 cimetières. Son modèle de franchise et les acquisitions auxquelles il lui arrive de procéder – ainsi s’est-elle par exemple offert Greenlawn Funeral Homes au début de 2023 – lui assurent une croissance régulière. Réellement soutenues, les enseignes franchisées sont en outre relativement libres d’établir des relations durables avec leur communauté locale en vue de réaliser une croissance à long terme et donc, de fournir revenus et bénéfices au groupe. Celui-ci ne cache pas sa volonté de continuer de croître et d’atteindre une part de marché substantielle, en s’appuyant sur des fondements financiers solides et en fournissant des services de haute qualité.

La stabilité du secteur des pompes funèbres se reflète dans la croissance du chiffre d’affaires de Carriage Services, dont les revenus ont progressé de 6 % l’an en moyenne ces 10 dernières années. Il n’y a qu’en 2022 qu’ils n’ont pas évolué : c’est normal, puisque les décès provoqués en 2021 par le Covid-19 ont faussé la base de comparaison. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 8,4 % par an en moyenne au cours de la dernière décennie. Durant cette même période, le dividende trimestriel a bondi de 18,2 %, passant de 0,025 dollar à 0,1125 dollar par action. Notons toutefois que le dividende n’a augmenté (très fortement, dès lors) qu’à cinq reprises durant ces années. Sa dernière hausse remonte au mois d’octobre 2021, et aucune autre ne semble être à l’ordre du jour pour l’instant.

L’acquisition, au début de l’an passé, de Greenlawn Funeral Homes, a fait grimper le taux d’endettement net de Carriage Services à 4,6 fois le cash-flow d’exploitation, un niveau certes très élevé mais qui, compte tenu de la stabilité des flux de trésorerie, ne devrait pas poser de problème et diminuera rapidement. La transaction va générer des ventes et des bénéfices supplémentaires, au profit d’une augmentation du cours de l’action. Carriage Services table pour cette année sur un chiffre d’affaires de 390-400 millions de dollars et un bénéfice ajusté de 2,30 à 2,40 dollars par action. Le ratio cours/bénéfice tourne autour de 14, ce qui est raisonnable. Le rendement en dividende s’établit à 1,4 %. Pour l’heure, alléger la dette est plus urgent qu’augmenter le dividende.

Conseil 2 : San Holdings

Le Japon est un pays où le vieillissement démographique a pris une ampleur réellement exceptionnelle. En 2005, 20 % des Japonais étaient âgés de plus de 65 ans ; ce chiffre atteindra 30 % en 2025, et ce n’est pas fini. La population diminue depuis une dizaine d’années mais comme l’espérance de vie augmente, le sommet (1,7 million de décès par an), soit 10 % de plus qu’aujourd’hui, ne sera atteint qu’aux environs de 2040.

L’archipel compte trois sociétés de pompes funèbres cotées : Heian Ceremony Services, Tear Corporation et San Holdings. Les deux premières affichent des valorisations attrayantes, ainsi que des rendements en dividende (de 3,6 % et 4,5 % respectivement) plus élevés que celui de San Holdings, qui s’établit à 2,2 % actuellement. Mais leurs 60 millions d’euros environ de capitalisation boursière sont dérisoires ; mieux vaut donc se tourner vers San Holdings, dont la capitalisation boursière est de 150 millions d’euros et qui, avec un ratio cours/bénéfice de 9,5, est au moins aussi intéressante.

San Holdings, qui se présente comme un “partenaire de confiance des personnes âgées et de leur famille”, ne se contente pas de régler l’organisation des funérailles : elle estime également avoir un rôle à jouer dans l’accompagnement du deuil, une mission qu’elle se fait fort d’accomplir au travers de ses trois filiales. Elle exploite par ailleurs, par l’intermédiaire de sa filiale Life Forward Co, un site web créé en 2020, qui offre presque tous les produits et services liés au décès – l’organisation de la succession, par exemple. Ce faisant, San Holdings répond à la volonté d’un nombre croissant de personnes âgées de préparer activement leur fin de vie, grâce à l’Internet. Pour les clients, la valeur ajoutée du site réside dans son offre d’entreprises partenaires sûres et fiables.

San Holdings a elle aussi enregistré une augmentation constante de ses ventes au cours de la dernière décennie, sauf, elle aussi, au sortir de la crise sanitaire. D’après le dernier exposé décennal de sa vision, elle a pour principal objectif de détenir des centres funéraires dans toutes les régions du Japon. Elle compte donc en ouvrir un certain nombre à moyen terme, sans pour autant exclure les acquisitions et les alliances. D’ici à 2032, le nombre de centres devrait être multiplié par deux, pour atteindre 210 unités. Son deuxième objectif est de se développer dans le segment, plus récent, de l’accompagnement de la fin de vie, ce qui, pour cette entreprise au bilan solide comme un roc et dont le ratio cours/bénéfice ne dépassera pas 10,5 cette année, devrait se traduire par une croissance stable de 7 % l’an au bas mot. Ses flux de trésorerie permettent de surcroît à San Holdings de racheter ses propres actions, à l’occasion d’opérations que la direction fait très judicieusement dépendre, du moins en partie, du cours du titre. Depuis qu’il a entamé son ascension, en 2016, le dividende s’est apprécié de plus de 10 % chaque année. Avec un ratio de distribution qui tourne depuis tout un temps autour de 20 %, il n’a sans doute pas achevé son ascension.

Conseil 3 : Fu Shou Yuan International Group

Fondé en 1994 et coté en Bourse de Hong Kong, Fu Shou Yuan International Group est un fournisseur de services liés au décès et aux technologies de la vie ainsi que, selon ses propres termes, “un explorateur et un vecteur du développement et de la réforme du secteur funéraire en Chine”. Le groupe opère dans plus de 60 sites répartis dans une grosse quarantaine de villes, dont Pékin et Shanghai. L’éventail de ses produits est vaste, puisqu’il va des services funéraires à l’exploitation de cimetières en passant par la fourniture d’articles commémoratifs.

Fu Shou Yuan est l’entreprise qui a introduit en Chine la notion de préparation des funérailles par la personne âgée elle-même. Elle fabrique par ailleurs un certain nombre de fournitures, comme des chariots roulants pour y déposer les cercueils, des dispositifs de crémation respectueux de l’environnement, ou des systèmes de capture des gaz de combustion, justement. La conception et l’aménagement de cimetières, qu’ils soient de plaine ou de montagne, font également partie de son offre. Enfin, sa plateforme Fu Shou Cloud accueille notices nécrologiques, hommages et albums photos numériques. La direction constate qu’à mesure que la prospérité s’installe dans le pays, la question de la qualité des services funéraires prend le pas sur celle de leur accessibilité.

Le chiffre d’affaires et le bénéfice net de Fu Shou Yuan ont été multipliés par quatre depuis l’introduction du groupe en Bourse, en 2013. Le nombre d’actions en circulation ayant lui aussi légèrement augmenté, le bénéfice par action n’a “que” triplé. Le chiffre d’affaires restera orienté à la hausse au cours des années qui viennent. Fu Shou Yuan cherche à continuer à s’étendre par le biais d’acquisitions, de l’achat de terrains propices à l’installation de cimetières et de la conclusion de partenariats avec les autorités et les entreprises de pompes funèbres locales. Des possibilités d’expansion à l’étranger sont également à l’étude.

A moyen terme, le bénéfice de l’entreprise pourrait augmenter de 10 % par an approximativement. Le dividende a été multiplié par plus de trois depuis 2015 et son rendement s’établit actuellement à 3,4 %. Le 31 octobre, Fu Shou Yuan a versé son premier dividende spécial, fixé à 0,21 dollar de Hong Kong (HKD), à quoi correspond un rendement de 5 %. Compte tenu du bénéfice prévisionnel de 0,30 HKD par action, le ratio cours/bénéfice (plus de 13, pour cette année) n’a rien d’excessif.