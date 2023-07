Gatos Silver remet de l’ordre dans ses comptes

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Les problèmes de reporting financier de Gatos Silver sont-ils résolus?”

Gatos Silver a enfin publié son rapport financier pour les exercices 2021 et 2022. La société américaine spécialisée dans les métaux précieux a pour principal actif sa participation de 70% dans la joint-venture LGJV. A Cerro Los Gatos, au Mexique, la production a débuté fin 2019. Mais le rapport technique de juillet 2020 contenait des erreurs. Les ressources ont été recalculées et Gatos Silver a annoncé, en octobre 2022, une baisse de 32% des réserves d’argent, à 47,7 millions d’onces troy, de 37% de celles du zinc, à 599,1 millions de livres, de 36% des réserves de plomb, à 286,7 millions de livres, et de 35% de celles d’or, à 51.800 onces troy. Le nouveau rapport prévoit que la mine produira jusqu’au 1er trimestre de 2028, à un coût moyen faible de 7,06 dollars par once d’argent.

Bien que sans incidence sur la trésorerie, cette révision a fait dévisser l’action et entraîné des incertitudes comptables qui ont duré jusqu’à juin 2023. Au total, 80,3 millions de dollars ont été dépréciés sur l’investissement dans Cerro Los Gatos; les poursuites engagées par des actionnaires mécontents ont coûté 7,9 millions de dollars.

La situation financière de l’entreprise est bonne, avec une trésorerie nette positive de 1,5 million de dollars et 79,8 millions de dollars de liquidités dans Cerro Los Gatos au 31 mai. Les résultats opérationnels sont honorables aussi: la production a systématiquement atteint ou dépassé les attentes et les coûts sont maîtrisés. Les efforts de l’entreprise ont permis de réduire le coût par tonne de matériau traité d’environ 15% l’an dernier, à 100 dollars par tonne au troisième trimestre. En outre, les programmes d’exploration réalisés en 2022 laissent espérer la découverte de nouvelles minéralisations à Los Gatos (South-East Deeps, notamment). Ces éléments seront pris en compte dans la nouvelle estimation des ressources; la durée de vie de la mine pourrait être prolongée à six ans.

Nous sommes moins enthousiastes à l’égard de Gatos Silver que lorsque nous avions commencé à suivre l’action, début 2021. Toutefois, le cours a perdu plus de 70% depuis, la performance opérationnelle est bonne et de nombreuses incertitudes financières, juridiques et géologiques sont levées. Nous recommandons par conséquent toujours d’acheter (rating 1C).