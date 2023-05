Des fonds aussi, pour investir dans la biotechnologie

La rédaction répond à la question d’un abonné: “J’aimerais investir dans la biotechnologie mais pas par le biais d’actions d’entreprises individuelles, trop risquées. Me recommandez-vous d’acheter un ETF ou plutôt d’investir dans un holding coté?”

Les actions des sociétés biotech individuelles ne conviennent certes pas à tous les profils d’investisseurs. Le moyen le plus économique de s’exposer au secteur est l’achat d’un ETF, ou tracker, qui suit les valeurs biotech du Nasdaq. Un bon ETF disponible en Belgique est l’Invesco Markets Nasdaq Biotech UCITS (ticker SBIO, code ISIN IE00BQ70R696). Ses frais de gestion s’élèvent à 0,40% l’an. Il se négocie en dollars (USD) sur la Bourse de Londres (cours actuel: 43,23 USD) et en euros sur Euronext Amsterdam (39,08 euros). Il a gagné 44,5% sur les cinq dernières années, 8,2% sur les trois dernières et 4,9% en 2022.

Vous pouvez également opter pour des holdings cotés. BB Biotech nous paraît le plus connu. L’action, qui s’échange sur la Bourse de Zurich (ticker BION, ISIN CH0038389992), a vu sa valeur se multiplier par sept entre 2010 et 2018, mais n’a gagné “que” 10,2% en euros sur les cinq dernières années et a perdu 5,4% sur les trois dernières et bien plus encore l’an passé, -13,6%. Le holding était investi dans 29 entreprises au 31 mars, les trois plus importantes étant Ionis Pharmaceuticals (11,9% du portefeuille), argenx (11,5%) et Vertex Pharmaceuticals (10%). Il applique des frais de gestion annuels de 1,1%. Ce 3 mai, l’action s’échangeait moyennant une prime de 13,8% par rapport à la valeur de l’actif net (en euros). Egalement sur la Bourse nationale suisse, HBM Healthcare Investments (ticker HBMN, ISIN CH0012627250) a pour sa part généré un rendement total de 58,9% sur les cinq dernières années, de 8,8% sur les trois dernières et de -9,1% en 2022. Fin avril, l’action affichait une décote historique de 17,8% sur la valeur intrinsèque, Cathay Biotech (18,6% du portefeuille, 1re position) comme Harmony Biosciences (6,2%, 3e) inquiétant le marché. HBMN facture annuellement 1,5% de frais de gestion.

Mais il y a également les fonds. Polar Capital Funds Biotechnology, coté sur Euronext Dublin (ISIN IE00B3WVRB16), se porte plutôt bien: depuis sa création le 31 octobre 2013, il a réalisé un rendement annuel moyen de 18,1%, contre 10,1% pour l’indice Nasdaq Biotech, et sur les cinq et trois dernières années, respectivement 84,6% et 59,9%, et en 2022, 4,1%, en euros. Au 31 mars, ses trois positions majeures étaient Vertex Pharmaceuticals (6,5%), Regeneron Pharmaceuticals (6%) et Seagen (5%). Ses frais de gestion annuels sont de 1,61%.

Nous opterions en premier lieu pour le fonds Polar Capital, ensuite pour l’ETF SBIO, pour le holding BION et enfin, pour HBMN, deux de ses positions majeures suscitant l’inquiétude.