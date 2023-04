Dans un contexte baissier, pas de risques inutiles!

En finance, rendement et risque vont de pair: on n’a rien sans rien. Par les temps qui courent, évitons les risques inutiles. Voici nos cinq conseils.

Il y a deux semaines, à la suite de la panique provoquée par la chute de la Silicon Valley Bank et le sauvetage de Credit Suisse, nous conseillions de ne “jamais gaspiller une bonne crise” et de toujours tenir compte des signaux d’alarme.

En finance, rendement et risque vont de pair: on n’a rien sans rien. L’investisseur que l’avenir préoccupe devrait s’en souvenir. Eviter les risques inutiles est, bien sûr, toujours judicieux. Lorsque les marchés sont orientés à la hausse, on peut se permettre de contourner cette règle; mais dans un contexte baissier, la prudence est résolument de mise. Voici nos cinq conseils.

Equilibrez votre portefeuille

En période de turbulences, le portefeuille doit être plus équilibré que jamais. D’une part, en n’étant pas exposé à plus de 5 % à un titre individuel et d’autre part, en délaissant les valeurs de croissance et les titres sensibles à la conjoncture, au bêta (sensibilité aux fluctuations du marché) généralement élevé, au profit de valeurs plus défensives.

Conservez des liquidités

Quand les marchés sont chahutés, il n’est plus nécessaire d’être entièrement investi en permanence, et conserver des liquidités n’est pas une mauvaise idée. Si les liquidités ne rapportent rien, elles sont source d’opportunités car contrairement à la plupart des autres investissements, elles ne perdent pas en valeur nominale. Elles permettent en outre d’acquérir au pied levé des valeurs dépréciées.

Gérez plus activement

Pendant des années, l’absence d’inflation et des taux d’intérêt atones ont soutenu les marchés. Il suffisait d’investir dans des trackers ou dans des fonds sur l’indice MSCI World pour s’enrichir. Avec le retour de l’inflation et la hausse des taux, les vents ne sont plus porteurs et les portefeuilles doivent faire l’objet d’une gestion plus active. L’on peut, à l’occasion, trouver partiellement refuge dans les liquidités et échanger des formes d’investissement agressives contre d’autres, plus défensives.

Réduisez le risque individuel

L’utilisation de trackers et de fonds d’investissement pour exploiter certains thèmes est désormais de mise: cette stratégie permet d’éliminer les risques liés aux investissements individuels, très sensibles aux fluctuations du marché – l’aggravation du risque de marché augmente déjà suffisamment le risque d’obtenir des rendements négatifs. Si vous préférez néanmoins les investissements individuels, optez pour ceux que vous connaissez bien.

Elargissez vos horizons

Ce n’est pas parce qu’un investissement s’est révélé exceptionnellement rentable ou peu rentable durant la précédente décennie qu’il en sera de même lors de l’actuelle. Répétons-le, la flambée de l’inflation et des taux d’intérêt signe l’avènement d’une ère nouvelle. Il devrait par exemple être beaucoup plus intéressant d’investir dans les matières premières et les marchés émergents.