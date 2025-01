Cisco Systems gâte ses actionnaires

Je suis l’un des derniers à posséder des titres Cisco Systems. Que dois-je en faire ?

L’on pense encore souvent que Cisco Systems ne s’est jamais remise de la crise des “dotcoms”, mais si l’action vaut toujours moins qu’il y a 25 ans (malgré une progression de 16 % en 2024), le chiffre d’affaires (CA) de l’entreprise, bien qu’il stagne pour l’heure, a fortement augmenté en un quart de siècle.

Cisco génère des flux de trésorerie importants, mais est restée (trop) longtemps dépendante des ventes d’équipements de réseau ; elle ne mise que depuis peu sur les logiciels et les services, qui lui assurent des revenus plus récurrents. Au cours de l’exercice achevé en juillet 2024, le CA s’est contracté de 5,6 %, à 53,8 milliards de dollars. Il a aussi chuté de 5,7 % au 1er trimestre de l’exercice 2025, pour s’établir à 13,84 milliards de dollars. C’est néanmoins 70 millions de plus qu’attendu. Splunk (cybersécurité et analyse de données), racheté pour 28 milliards de dollars, a contribué au CA à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Le bénéfice net consolidé a chuté de 19 %, à 3,67 milliards de dollars, mais la marge brute, à 69,3 %, a augmenté de 2,1 % sur un an. Les nouvelles commandes (hors Splunk) ont crû de 9 % au 1er trimestre, portant la valeur du carnet de commandes à 40 milliards de dollars (+15 % sur un an).

Cisco profite de l’essor de l’intelligence artificielle grâce à Webscale AI (division Service Provider and Cloud), qui a engrangé 300 millions de dollars de commandes et en attend plus d’un milliard de dollars en 2025. La société vise un CA de 55,3 à 56,3 milliards de dollars pour l’exercice en cours (+4 %). Le bénéfice ajusté par action devrait bondir, à 3,65 dollars (hors restructuration et amortissement). L’acquisition de Splunk a porté la dette à plus de 33 milliards de dollars, pour 18,6 milliards de dollars de trésorerie. Cisco a produit un cash-flow disponible de 3,44 milliards de dollars au 1er trimestre, soit 11,4 milliards sur les quatre derniers trimestres. Cela lui permet de racheter ses actions (avec une enveloppe de 18 milliards de dollars, sans limite temporelle) et de distribuer un dividende. Au 1er trimestre, les rachats d’actions ont représenté 2 milliards d’euros, les dividendes (0,4 dollar par action), 1,6 milliard.

Cisco s’échange à 16 fois les bénéfices de 2025, un peu plus de 4 fois le CA et 12 fois le cash-flow d’exploitation (Ebitda). C’est légèrement plus que la moyenne à cinq ans, mais moins que les autres acteurs technologiques. Le titre mérite d’être conservé car la rémunération des actionnaires est généreuse (rating 2B).