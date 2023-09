Cinq valeurs susceptibles de bondir

Ce quintet d’actions belges et étrangères pourrait exceller dans les six à 12 mois qui viennent.

Ignorant, au moment où nous rédigions cet article, comment les marchés réagiraient à la décision de la banque centrale américaine (réunion de la Fed des 19-20 septembre), nous avons décidé de sélectionner pour vous des actions, belges et étrangères, qui sont, dans une perspective historique, si faiblement valorisées au regard de leur potentiel qu’elles devraient surperformer le marché au cours des six à 12 prochains mois dans tous les cas de figure. Ainsi répondons-nous aux questions fréquemment posées par nos lecteurs: quelles sont à votre estime les valeurs les plus prometteuses du moment? dans quelle(s) action(s) dois-je placer mes liquidités aujourd’hui? Les voici, par ordre alphabétique. Mais attention, ce n’est jamais qu’un type de titres dans lesquels votre portefeuille peut être investi.

1. Cofinimmo: les sociétés immobilières réglementées (SIR) sont sanctionnées en Bourse depuis la remontée des taux d’intérêt de 2022. Mais dans le cas de Cofinimmo, la punition nous paraît démesurée. L’action s’échange moyennant une décote de 30% par rapport à la valeur de l’actif net, alors que le portefeuille de la SIR est constitué à près de 75% d’immobilier de santé et que le rendement brut du dividende est de l’ordre de 9%.

2. Disney: le CEO, Bob Iger, s’attelant à réduire les coûts et ayant annoncé des relèvements des étiquettes, nous tablons sur une progression considérable des bénéfices de Disney, au cours des prochains trimestres. En outre, le rapport actuel entre le chiffre d’affaires et la capitalisation boursière (1,8) du groupe est le plus bas de la décennie écoulée. En d’autres termes, l’action Disney est pour l’heure meilleur marché que lors du krach boursier de 2020!

3. EVS: le spécialiste des systèmes de production vidéo en direct a fait part de chiffres records au premier semestre, ce qui augure non seulement une magnifique année mais également un brillant cru 2024, lequel sera marqué par les Jeux olympiques de Paris. L’action a bien réagi aux chiffres, sans décoller; le marché n’a pas saisi que le groupe liégeois a relancé sa croissance. La juste valeur d’EVS est selon nous de 30 euros par action.

4. Kinepolis: grâce notamment à Barbie, Oppenheimer et un été bien arrosé (les jours de pluies ont été nombreux), le groupe devrait selon nous connaître une année record. De plus, nous nous attendons à ce qu’il croisse de nouveau par des acquisitions, ces prochaines années. Le cours actuel de l’action n’anticipe rien de cela.

5. Pan American Silver: bien que les perspectives du groupe soient meilleures, l’action se négocie à moins de sept fois le flux de trésorerie attendu pour l’année prochaine, soit bien en deçà de sa moyenne historique (11 fois). Elle est par ailleurs un tiers voire moitié moins onéreuse que ses concurrentes, alors que Pan American Silver peut se targuer de réserves plus abondantes et d’une structure de coûts plus favorable que les leurs.