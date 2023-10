Cinq conseils pour (ne pas) jouer avec le feu

De part et d’autre de l’Atlantique, un grand nombre d’entreprises cotées ont une activité en rapport, de près ou de loin, avec le feu. Voici cinq sociétés qui vous permettront de vous exposer à ce thème.

Avec le changement climatique et les évolutions technologiques, notre planète subit un nombre croissant de catastrophes, parmi lesquelles, ces dernières années, des incendies de forêt dévastateurs. L’émergence de nouvelles solutions énergétiques telles que les panneaux solaires et les voitures électriques est, sur ce plan, source de préoccupations, car les batteries, lorsqu’elles s’enflamment, ne peuvent être neutralisées avec des extincteurs conventionnels ou de l’eau.

De part et d’autre de l’Atlantique, moult entreprises cotées ont une activité en rapport, de près ou de loin, avec le feu. Il y a parmi elles des multinationales, dont les plus connues sont Lockheed Martin (sa filiale Sikorsky, avec les hélicoptères bombardiers), Carrier (solutions de sécurité incendie pour les bâtiments), 3M (appareils respiratoires et équipements de protection pour les pompiers via sa filiale Scott Safety), Honeywell, Cintas (vêtements ignifugés et services d’inspection) et RTX Group (dont la filiale Collins Aerospace produit des systèmes d’extinction pour avions). Et il y a de petites capitalisations, moins connues. C’est le cas d’Oshkosh, un producteur américain de véhicules anti-incendie, de l’italien Bifire SpA, une microcapitalisation (50 millions d’euros) qui fabrique des produits anti-incendie pour le bâtiment et l’industrie, ou encore, du britannique Lifesafe Holdings (capitalisation boursière de 7 millions de livres) qui produit des détecteurs et des extincteurs respectueux de l’environnement.

Mais sur ce marché très fragmenté, la plupart des entreprises spécialisées dans la lutte et la sécurité incendie ne sont pas cotées, si bien qu’il est impossible d’y investir directement. En outre, ces acteurs de niche sont souvent rachetés par des groupes proposant une multitude d’activités et de services.

Les titres que nous vous recommandons ci-après tirent une partie, sinon la totalité, de leur chiffre d’affaires (CA) des activités de prévention et de lutte contre les incendies.

1. Rosenbauer

L’autrichien Rosenbauer International AG, spécialisé dans les véhicules anti-incendie et les systèmes et équipements de sécurité pour pompiers, est sans aucun doute la plus pure des sociétés cotées dans le domaine de la lutte contre les incendies. Rosenbauer fournit dans le monde entier des camions et échelles, des véhicules aéroportuaires, des véhicules industriels, des véhicules spéciaux (électriques notamment, employés aux Pays-Bas) et des systèmes de lutte contre les incendies. Vu sa faible capitalisation boursière, l’action, qui évolue autour de son plus bas des cinq dernières années, convient particulièrement aux investisseurs plus spéculatifs.

Rosenbauer a réalisé un CA de 460,5 millions d’euros au premier semestre de 2023, et table sur plus d’un milliard d’euros (+10%) pour l’exercice. Le titre est suivi par trois analystes (l’un recommande d’acheter le titre, les deux autres, de le conserver). L’autrichien est faiblement valorisé et affiche de belles marges bénéficiaires mais son endettement (net), de plus de 300 millions d’euros, est élevé, surtout au regard de la capitalisation boursière. Ce dernier point explique la baisse du dividende cette année, après des décennies de distributions stables ou en hausse.

2. APi Group

L’américain APi Group, fournisseur mondial de services liés à la sécurité au travail (conception, installation, inspection et maintenance de systèmes intégrés) brille véritablement de mille feux en Bourse: l’action a bondi de plus de 40% depuis le début de l’année. En 2022, le groupe a mis la main, pour 3,1 milliards de dollars, sur Chubb Fire & Security et sa marque d’extincteurs Ajax. Plus grand fournisseur mondial de services de sécurité à la personne, APi profite du durcissement global de la réglementation en matière de sécurité. Son CA, composé à 60% de services récurrents, devrait progresser de plus de 7% en 2023, à 7 milliards de dollars – un record.

Outre les services et systèmes d’extinction et de détection d’incendie, APi est aussi actif dans la sécurité des bâtiments, la formation et les produits de sécurité, ainsi que la maintenance des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Son très bon bilan, ses abondants flux de trésorerie et son attrayante valorisation rendent le titre digne d’achat, malgré le bond du cours cette année. APi peut se prévaloir de compter pour codirecteur l’éminent Sir Martin Franklin (ex-cofondateur de Jarden), qui privilégie systématiquement les fusions et acquisitions. L’homme a choisi de renoncer aux dividendes.

3. MSA Safety

A l’aune du dividende, cette autre société américaine spécialisée dans les produits et logiciels de sécurité pour personnes et infrastructures sort du lot. Elle était au départ spécialisée dans la sécurité des mineurs, sous l’appellation Mine Safety Appliances; son changement de nom s’est accompagné d’un élargissement de sa gamme de produits aux appareils respiratoires, systèmes de détection des gaz et flammes, vêtements de protection et casques pour pompiers.

MSA, qui fournit également les acteurs des services aux collectivités, de la construction et de l’industrie pétrolière et gazière, affiche depuis des années des taux de croissance élevés et des marges bénéficiaires importantes. Son CA est attendu en hausse de 12% en 2023, à 1,7 milliard de dollars, et sa marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/CA) devrait dépasser les 21%. La valorisation reste toutefois élevée, avec un ratio cours/bénéfice de 24. Le dividende a augmenté pendant 57 années consécutives, mais sa croissance s’affaiblit. MSA est particulièrement intéressant sur le long terme.

4. Johnson Controls

Des cinq capitalisations boursières présentées ici, Johnson Controls est, de loin, la plus grande. Par l’intermédiaire de sa filiale Tyco, le groupe est actif dans les systèmes de détection d’incendie et d’autres produits de sécurité incendie (panneaux de contrôle, alarmes, logiciels associés…); il fabrique aussi des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

De 15, le ratio cours/bénéfice est attrayant. Le rendement du dividende s’élève à 2,8% – le dividende a déjà été augmenté deux fois (de 0,01 dollar) cette année. Si le groupe connaît une croissance moins marquée que ses concurrents, son action n’en est pas moins digne d’achat après son plongeon à son plus bas niveau depuis plusieurs années.

5. Gentex

Cette cinquième recommandation pourra surprendre, puisque l’américain Gentex cible surtout le marché automobile, avec ses rétroviseurs intelligents (89% du marché en 2022). Le groupe détient des brevets dans le monde entier pour ses technologies avancées. Il possède toutefois une division encore relativement petite, mais à la croissance rapide, axée sur les produits de protection contre les incendies.

A l’origine fabricant de protections incendie haut de gamme, Gentex a lancé en 1974 le premier détecteur de fumée photoélectrique à deux cellules au monde, lequel est rapidement devenu la norme dans le secteur. Des hôpitaux, écoles et hôtels du monde entier recourent aux détecteurs de fumée et dispositifs de signalisation de Gentex. Qui produit en outre des détecteurs de monoxyde de carbone, ainsi que des sonneries et haut-parleurs pour systèmes de détection d’incendie. Avec un CA de 38,2 millions de dollars en 2022, les produits de détection d’incendie, malgré leur croissance, ne représentent qu’une part négligeable du CA. Mais le ratio cours/bénéfice de 18, le rendement du dividende de 1,5% et l’absence de dette au bilan nous encouragent à recommander l’achat du titre.