Cinq actions à dividende américaines pour 2025

Les actions à dividende les plus performantes ont engrangé un rendement de près de 15 % en moyenne en 2024. Voici, pour cette année, notre sélection, faite tant de retardataires que de lauréates.

Aux Etats-Unis, les actions les plus rentables et les moins onéreuses se trouvent principalement dans les secteurs de l’immobilier, du pétrole et du gaz, des services aux collectivités et des biens de consommation. C’est dans cette dernière catégorie que nous avons sélectionné deux de nos cinq actions, en raison du retard qu’elles accusent sur leurs consœurs. Les dividendes des entreprises américaines sont nettement plus prévisibles et plus rentables que ceux des firmes européennes… qui ont du reste à nouveau laissé à désirer en 2024.

Les sociétés européennes ont été beaucoup plus nombreuses que les américaines à réduire leurs dividendes l’an passé. La croissance des dividendes des titres européens à l’historique le plus éminent est de surcroît très inférieure à celle des titres américains. Les “aristocrates des dividendes” ont engrangé un rendement de près de 15 % en moyenne en 2024. Pour 2025, nous avons sélectionné tant des retardataires que des lauréats, aptes à progresser encore malgré leurs cours faramineux. Si à brève échéance, les Bourses sont totalement imprévisibles, à long terme, estimer les cours en fonction des dividendes est aisé.

Un titre qui s’est bien comporté en 2024 et qui, sauf accident, devrait faire mieux encore cette année, est l’assureur non-vie American Financial Group (AFG), dont le cours a récemment bondi à la suite de l’annonce des résultats et du dividende. Nous avions présenté, fin 2024, AFG comme le parfait exemple d’une société combinant nette croissance du dividende ordinaire et multiples distributions spéciales.

Comme presque tous ses pairs, ce conglomérat spécialisé dans les technologies médicales est dans une mauvaise passe ; aussi son cours, actuellement au plus bas, offre-t-il une opportunité d’entrée. Danaher est une société de qualité, réputée pour la vigoureuse croissance de son dividende, l’importance de ses marges bénéficiaires et l’abondance de ses flux de trésorerie, gage d’une nouvelle croissance des dividendes à terme. Elle verse actuellement 780 millions de dollars de dividendes par an, à partir de flux de trésorerie disponible appelés à franchir la barre des 7 milliards de dollars. Avec un ratio cours/bénéfice (C/B) de 30, elle n’est pas bon marché, mais la qualité se paie. Les corrections intermédiaires sont autant de fenêtres d’achat.

Dollar General (DG) est une entreprise de distribution à bas prix dont l’action a chuté de près de 50 % en 2024. C’est beaucoup trop pour ce titre de qualité qui, comme prévu, n’a pas augmenté son dividende trimestriel, mais l’a maintenu à 0,59 dollar, soit un rendement de 3 % – ce n’est pas rien. Avec un chiffre d’affaires de plus de 40 milliards de dollars pour l’exercice, DG affiche une croissance régulière. Son ratio C/B ne dépasse pas 13. Nous osons présenter ce titre parmi les actions à dividende ; il pourrait d’ailleurs faire partie des valeurs phares de 2025.

Mondelez est bien connue des amateurs de snacks, et en particulier du biscuit Oreo. L’action n’a pourtant pas fait saliver en 2024, année durant laquelle elle est tombée à un niveau plancher. L’investisseur patient pourra voir là une excellente opportunité d’achat. Le rendement en dividende s’établit actuellement à 3 % et le dividende croît de 10 % par an.

Ce spécialiste des semi-conducteurs s’est traîné l’an dernier. Moins étroitement associé à l’envolée de l’intelligence artificielle, il a été boudé par les investisseurs : c’est précisément la raison pour laquelle il mérite d’être intégré dans les portefeuilles d’actions à dividende. Son dividende augmente de 15 % par an et sa valorisation n’a pas été aussi intéressante depuis fort longtemps.