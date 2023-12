Biotalys : la patience toujours de mise

La rédaction répond à la question d’un abonné: « Le récent net redressement de Biotalys va-t-il se poursuivre, ou faut-il alléger nos positions ? »

Depuis la publication des semestriels, fin août, l’action Biotalys est à la peine. Le spécialiste belge du développement de produits biologiques de protection des cultures à base de protéines dérivées d’anticorps de lamas voit pour la troisième fois reportée la décision d’approbation de son premier candidat produit, l’Evoca, un biofongicide protégeant les fraises, raisins et autres fruits et légumes contre le botrytis et l’oïdium. En Europe aussi, le processus d’approbation est plus lent que prévu : la décision est désormais attendue en 2025, et non plus en 2024.

Par ailleurs, le CEO Patrice Sellès a été remplacé de manière inattendue par Kevin Helash en octobre. Moins connu, ce dernier peut tout de même se targuer de 30 années d’expérience dans le secteur, notamment dans la commercialisation de produits biologiques de part et d’autre de l’Atlantique. De 6 euros en août, l’action a atteint un plancher à 1,62 euro le 29 novembre. Ce jour-là, dans une présentation stratégique, le nouveau CEO a mis en avant deux priorités : la première, le déploiement accéléré d’AGROBODY 2.0, sa plateforme technologique de nouvelle génération, qui permettra d’ajouter une nouvelle molécule au pipeline chaque année, afin d’offrir une meilleure protection contre la résistance aux agents biologiques et de réduire le coût par hectare.

La deuxième priorité reste la mise sur le marché de l’Evoca, qui permettra d’accélérer considérablement le processus d’approbation des futures molécules via la plateforme. De nouveaux résultats concluants d’essais de terrain confirmant l’efficacité et la sécurité du biofongicide seront présentés prochainement.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, l’entreprise revoit son organisation. Carlo Boutton, anciennement chez Ablynx, spécialisé dans les technologies liées aux anticorps, jouera un rôle crucial dans son déploiement.

La consommation de trésorerie devrait diminuer de 10 %, à moins de 20 millions d’euros en ​2023, et les liquidités sont suffisantes jusqu’en 2025.

Le titre s’est franchement redressé depuis le point stratégique, mais a déjà perdu de son élan. Biotalys dispose d’une technologie unique, mais a besoin de temps et de capital pour un déploiement optimal. Nous recommandons toujours l’achat du titre aux investisseurs patients (rating 1C).