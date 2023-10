Anglo-Eastern Plantations voué à se redresser

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Il y a quelques mois, Anglo-Eastern Plantations semblait changer de politique à l’égard de ses actionnaires. Est-ce une réalité?”

Un vent nouveau souffle en effet sur le producteur malaisien d’huile de palme et de caoutchouc Anglo-Eastern Plantations (AEP). Rappelons que l’actionnaire de référence, Mme Lim Siew Kim (51,08% du capital, par le biais de Genton International) est décédée en juillet 2022. Les mesures qu’annonçait le groupe moins d’un an plus tard dans son rapport annuel nous avaient agréablement surpris. Non seulement AEP semblait en passe d’être géré plus activement mais en outre, il mènerait une politique plus favorable aux actionnaires. Et c’est bien le cas. Après avoir multiplié par cinq le dividende au titre de l’exercice 2022, à 0,25 dollar brut par action, AEP a annoncé en août un dividende intermédiaire de 0,15 dollar par action. Cela donne un rendement brut de près de 4%, qui avoisine la moyenne du secteur (4-5%); des années durant, il lui a été (bien) inférieur. Quant au petit programme de rachat d’actions que le groupe envisageait en avril, il a été lancé le 25 août. Un pour cent du flottant, soit 396.360 actions, sera racheté dans ce cadre, pour un montant ne dépassant pas 3,2 millions de livres sterling. En d’autres termes, AEP déboursera en moyenne au maximum 807 pence par action (cours actuel: 737 pence). Depuis l’entame du programme, il a racheté 34.879 actions. Il s’agit certes d’une comparaison sur une courte durée, mais depuis le 25 août, l’action AEP a surperformé de 2,6% celle de SIPEF et de 4,3% celle de MP Evans, et ce sans tenir compte du dividende intermédiaire (rendement brut de 1,6%).

AEP a enfin bouclé, en juillet, la vente de trois plantations structurellement déficitaires (en moyenne, pour 5 millions de dollars de perte annuelle) dans le sud de Sumatra, pour 8,5 millions de dollars. Il a acté une perte comptable finalement limitée de 0,5 million de dollars. AEP détient désormais 90.700 hectares de terrains, dont 68.570 hectares plantés. Il continue de racheter des participations minoritaires. On n’a pas de nouvelles encore au sujet des plantations en Malaisie (3.453 hectares) qu’il envisageait de vendre.

Le rapport semestriel a montré qu’à l’instar de ses concurrents, AEP a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires (CA) comme de son bénéfice. Chez lui, le CA a reculé de 30% en un an, à 173,4 millions de dollars, et le bénéfice net, de 65%, à 24,1 millions de dollars. Un point très important cependant: sa trésorerie nette est toujours confortable, à 261,3 millions de dollars, ou 530 pence par action, ce qui représente 72% de la capitalisation boursière. L’action demeure fortement sous-valorisée par rapport à celles des rivaux d’AEP, mais devrait bien se redresser dans les mois et années qui viennent, du moins si le groupe garde son nouveau cap. Acheter (rating 1B).