Aker BP, nouveau favori à long terme

Comme promis début septembre 2022, nous faisons chaque trimestre un point sur la performance de nos favoris à long terme.

L’idée de constituer un portefeuille destiné à l’investisseur patient, à l’horizon de placement vaste, avait germé lors d’un chat; la jugeant excellente, nous avions identifié, début septembre, 20 actions à privilégier sur le long terme, dont nous analyserions la performance une fois par trimestre. Nous nous sommes engagé à n’opérer à cette occasion qu’un arbitrage si nécessaire, alors que notre bon vieux portefeuille modèle est pour sa part régulièrement rééquilibré.

L’heure est venue de tirer le deuxième bilan trimestriel depuis la création de ce portefeuille. Nous avons pris pour référence un panier composé des indices Bel 20, Euro Stoxx 50 et MSCI World (en euro), dont la performance moyenne s’élève à 10,2% depuis le 1er septembre.

Si la performance individuelle de nos 20 favoris à long terme a été très hétéroclite sur ces mêmes six mois, s’inscrivant de -7,7% à +64,8%, soit un écart de plus de 70% qui s’explique difficilement en si peu de temps, la performance moyenne (sachant que chaque action ou tracker s’est vu attribuer une part égale) est toutefois de 15,52% et donc, supérieure à la moyenne du marché. Bien sûr, il restera à voir si cette surperformance perdurera.

Nous avons réalisé un arbitrage: nous avons liquidé notre position dans la valeur technologique Nvidia, qui, à +64,8%, affichait la meilleure performance sur les six derniers mois, au profit de la compagnie pétrolière norvégienne Aker BP. Ce choix, en ligne avec notre stratégie globale actuelle, témoigne de notre conviction que les matières premières sont plus susceptibles que les valeurs technologiques de surperformer au cours de cette décennie. Nous considérons qu’Aker BP (notre “tuyau” de la semaine passée) est une entreprise européenne idéale pour miser, cette année et les prochaines, sur un prix du pétrole moyennement élevé. Son titre rejoint dès lors nos 19 autres favoris à long terme. Par ailleurs, le tracker sur le cuivre Global X Copper Miners ETF remplace First Quantum Minerals (FQM).