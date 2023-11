Acheter McEwen Mining

La rédaction répond à la question d’un abonné: ‘‘Appréciez-vous toujours McEwen Mining?’’

Le producteur d’or et d’argent s’est concentré cette année sur l’amélioration des opérations dans ses trois mines d’or en production et, plus encore, sur l’accélération du développement de Los Azules (Argentine), le neuvième projet de cuivre par ordre d’importance non encore développé au monde. Compte tenu des excellentes perspectives qui entourent le cuivre, et constatant que McEwen Mining ne lui accordait pas suffisamment de valeur et d’accès au financement, le CEO et principal actionnaire Rob McEwen avait décidé en 2021 de verser le projet dans un véhicule distinct. Ainsi est née McEwen Copper, société non cotée qui a levé, en 2021 et 2022, 81,9 millions de dollars (10 dollars par action). Rob McEwen lui-même a investi 40 millions de dollars, et Nuton, une filiale de Rio Tinto, 25 millions. Une nouvelle levée, à 19 dollars par action, a été organisée en février: Nuton a investi 30 millions et Stellantis, 140. Plus récemment encore, ces deux sociétés ont investi 10 et 49 millions de dollars respectivement, à 25,8 dollars par action. McEwen Mining détient aujourd’hui 47,7% de McEwen Copper, pour une valeur théorique de 380 millions de dollars approximativement, loin des 320 millions de capitalisation boursière. Les études de faisabilité sont en cours.

L’amélioration des opérations dans les trois mines d’or en production se poursuit. La production annuelle atteindra le bas de la fourchette prévue de 150.000-170.000 onces troy d’équivalent or. La production est passée de 35.700 onces troy au 3e trimestre de 2022 à 38.600 onces cette fois, et de 97.000 à 104.800 onces en neuf mois. L’accent est toujours mis sur l’exploration. C’est à Stock West (complexe Fox) que celle-ci s’est montrée particulièrement fructueuse cette année. A cela s’ajoute Phoenix (Mexique), où un redémarrage à proximité de la mine El Gallo, arrivée en fin de vie, est envisagé.

McEwen Mining est bien sûr un investissement plus risqué que la moyenne, mais Los Azules ouvre de nouvelles perspectives. Pour bénéficier d’un nouvel élan, l’action a besoin d’une remontée du cours de l’or et, si possible, de nouveaux succès côté exploration. Compte tenu des coûts de production élevés, l’effet de levier sur l’évolution du cours de l’or est supérieur à la moyenne. Acheter, à condition de pouvoir en supporter le risque (1C).