Abbott Laboratories, un investissement à long terme!

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Au cours de ces 12 derniers mois, le cours de l’action Abbott Laboratories n’a pratiquement pas évolué. Dois-je encore patienter, ou me séparer de mes titres?”

L’action a beau s’être considérablement dépréciée après la crise sanitaire, sa valorisation est demeurée élevée, si bien qu’il ne fallait pas espérer réaliser rapidement des bénéfices. On achète plutôt Abbott pour son dividende, qui croît chaque année; c’est sur le long terme que le cours de l’action évolue également à la hausse.

Au cours de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires (CA) d’Abbott a chuté comme prévu, de 8,7%, à 39,9 milliards de dollars. Il faut dire qu’en 2021 il avait fait un énorme bond (+24%). Les ventes de tests Covid-19 vont diminuant. En juillet de cette année encore, Abbott a revu à la baisse le CA prévisionnel du segment Equipements de diagnostic et kits de test, de 1,5 à 1,3 milliard de dollars. Mais, comme les chiffres du 2e trimestre et les perspectives émises pour 2023 l’ont montré, l’entreprise se porte bien. Elle s’attend à une croissance organique du CA, hors tests Covid-19, de l’ordre de 10%. A l’instar de Medtronic et de Johnson & Johnson, par exemple, elle profite du redressement de la demande de produits chirurgicaux. En outre, ses dispositifs innovants de traitement du diabète (y compris ses systèmes de surveillance de glycémie) ont de plus en plus de succès.

Au 2e trimestre, le segment Dispositifs médicaux a dépassé les attentes, avec un CA de 4,3 milliards de dollars, dont 1,3 milliard assuré par les seuls moniteurs de glycémie FreeStyle Libre. Il s’agit de la 2e division d’Abbott par le CA (en 2022: 33,65% du CA consolidé). Dans le segment Nutrition, qui avait souffert parce que des articles avaient fait l’objet d’un rappel et une usine de lait en poudre avait été fermée durant des mois, le CA s’est bien repris. Les produits nutritionnels pour nourrissons ont dégagé un CA de 2,1 milliards de dollars et Abbott a annoncé avoir regagné 75% de la part de marché perdue en 2022.

Pour cet exercice, l’entreprise pronostique un bénéfice par action compris entre 4,30 et 4,50 dollars. Compte tenu du rapport cours/bénéfice estimé à près de 23, l’action n’est toujours pas bon marché. Mais son prix est acceptable pour une entreprise en pleine croissance et aux excellentes perspectives à long terme comme Abbott. Le dividende est relevé chaque année depuis 51 ans et le sera encore, puisque le flux de trésorerie disponible continue d’augmenter et qu’Abbott entend se désendetter. Abbott Laboratories demeure digne d’achat mais c’est donc un titre à conserver longtemps (rating 1B).