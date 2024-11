Vopak en mode pause

L’action nous semble interrompre son ascension, ce qui n’est que logique. Si elle devait néanmoins baisser, voici deux stratégies pour limiter, voire gommer vos pertes.

Royal Vopak se négocie actuellement à son plus haut des deux années écoulées, à 45,5 euros. L’action recèle encore une marge de progression, puisqu’elle valait un peu plus de 53 euros en avril 2020. Mais nous doutons qu’elle remontera bientôt à ce niveau. Cette année, elle a en effet gagné près de 50 % de sa valeur. La plupart des analystes, y compris ceux de Trends-Tendances Bourse, recommandent de la conserver. Une grosse résistance attend le cours à 49,5 euros et s’il venait à refluer, il trouverait un soutien à 42 euros. Si ce dernier venait à céder, le cours pourrait plonger jusqu’à 32,6 euros ; un scénario sur lequel nous ne tablons cependant pas à ce stade, car le ratio cours/bénéfice (13) n’est pas encore trop élevé et le dividende (estimé à 3,5 %) pourrait soutenir le cours. Nous sommes plutôt d’avis que l’ascension est en train de s’interrompre. Pour protéger leurs actions contre un repli, les amateurs d’options peuvent acheter un put – une assurance, en somme. Emettre un call sur les actions détenues est une autre possibilité : cela ne coûte rien et peut rapporter gros.



Emission du call



Vopak juin 2025

au prix d’ex. de 46 EUR

à 2,64 EUR



Ce contrat procurera d’emblée à l’émetteur 2,64 euros (x 100), une somme qui lui sera acquise si le cours de Vopak ne dépasse pas 46 euros. Pour l’heure, cette prime ne contient qu’une valeur temps, car le cours de l’action est inférieur au prix d’exercice. Si l’action venait néanmoins à s’apprécier, l’émetteur n’éprouverait une perte qu’à partir d’un cours de (46 + 2,64) 48,64 euros ; pour cela, il faudrait qu’elle se redresse de 8 % par rapport à aujourd’hui.



Achat du put



Vopak septembre 2025

au prix d’ex. de 42 EUR

à 2,40 EUR



Ce put coûte 2,40 euros. Ce n’est pas donné, mais le contrat n’arrivera à échéance que le 19 septembre 2025. Si le cours de l’action baissait avant cette date, la valeur de ce put augmenterait. Vous ne réaliserez un bénéfice qu’à partir d’un cours de 39,60 euros. En effet, vous pourrez vendre vos actions à 42 euros, mais avez déboursé 2,40 euros pour acquérir ce droit – qui n’est donc pas une obligation. Si vous revendez le put qui a pris de la valeur, vous récupérerez tout ou partie du terrain cédé par l’action.