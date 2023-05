Un sentiment négatif domine le marché du pétrole

Les prix du brut restent sous pression malgré les tensions géopolitiques persistantes et des stocks inférieurs à leur moyenne quinquennale. Le marché ne voit qu’une chose: la demande faiblira, en cas de récession.

Les cours de l’or noir sont très volatils ces derniers mois. En mars, lors de la mini-crise bancaire, le baril était descendu sous 70 dollars pour la première fois en un peu plus d’un an. L’Opep+ a vite réagi. Début avril, le cartel a annoncé des coupes de sa production dès mai. La décision a entraîné un rebond à plus de 80 dollars, mais passager seulement. La structure des prix des contrats à terme illustre on ne peut mieux l’actuel sentiment négatif. Le Brent comme le WTI sont toujours en déport: les contrats à terme à échéance longue sont moins chers que ceux à livraison immédiate.

Les chiffres macroéconomiques du monde entier montrent, depuis plusieurs mois, que l’économie s’est refroidie. En outre, la reprise en Chine, depuis que le pays a levé les dernières restrictions sanitaires, concerne moins les produits de base qu’attendu. L’Agence américaine d’information sur l’énergie souligne cependant que la consommation de pétrole augmente d’ordinaire pendant l’été. De plus, les réserves stratégiques américaines, tombées à leur plus bas niveau depuis près de 40 ans, doivent être reconstituées. En effet, en 2022, les Etats-Unis y ont puisé, depuis mai et ce durant six mois, 1 million de barils par jour pour faire baisser les prix à la pompe.

Rendement positif

La structure des prix évoquée est actuellement profitable aux investisseurs en ETF désireux de conserver une position longue. Chaque fois qu’un contrat à terme arrivant à échéance sera remplacé, ce sera par un plus grand nombre de nouveaux contrats; on parle de “roll yield”, ou rendement, positif.

Nous suggérons le WisdomTree Brent Crude Oil (Euronext Paris: ticker BRNT FP, code ISIN JE00B78CGV99 et Xetra: ticker OOEA GY, même ISIN). Ceux qui préfèrent au Brent (pétrole produit en Europe) le WTI (produit aux Etats-Unis) peuvent opter pour le WisdomTree WTI Crude Oil (Euronext Paris: ticker CRUDP FP, ISIN GB00B15KXV33). Les deux ETF prélèvent annuellement des frais de gestion de 0,49%.