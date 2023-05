Un second souffle pour Royal Philips?

Voici deux stratégies pour miser prudemment sur une hausse du cours de l’action.

Depuis deux ans, Philips est empêtrée dans le scandale lié au rappel de ses appareils contre l’apnée du sommeil, qui lui a coûté 70% de sa capitalisation boursière. L’entreprise a provisionné 575 millions d’euros pour indemniser les plaignants. Reste à obtenir du régulateur américain (FDA) l’autorisation de commercialiser les nouveaux appareils. Au cours des six derniers mois, le cours de son action a progressé de 45%. Les rapports trimestriels étaient bons. Et les investisseurs considèrent manifestement que le pire est passé. Nous sommes optimistes nous aussi, mais l’affaire des respirateurs n’est pas close et le moindre nouvel accident de parcours ferait rechuter l’action. Nous parions donc qu’elle va s’apprécier, mais restons prudents: la mise sera raisonnable. Nous proposons deux stratégies différentes.

Achat du call

Philips décembre

au prix d’ex. de 21 EUR

à 1,11 EUR

Comme la mise est modeste, le risque est faible. Pour seulement 1,11 euro (x 100), nous achetons le droit d’acquérir des actions Philips à 21 euros, quel qu’en soit le cours, jusqu’au troisième vendredi de décembre. Nous réaliserons un bénéfice dès que le cours dépassera (21 + 1,11) 22,11 euros.

Mais personne n’oblige l’acheteur d’un call à acheter effectivement les actions. Si le cours de l’action Philips augmente fortement, la valeur du call augmentera proportionnellement encore plus. Dans ce cas, il pourrait être judicieux de vendre le call et de mettre le bénéfice de côté.

Combinaison de calls

1) Achat du call sept.

au prix d’ex. de 18 EUR

à 1,91 EUR

2) Emission du call sept.

au prix d’ex. de 24 EUR

à 0,23 EUR

Nous achetons le call septembre (prix d’ex.: 18 euros) au prix de 1,91 euro et nous percevons 0,23 euro pour l’émission du call septembre (24 euros); la combinaison nous coûte 1,68 euro, et c’est le montant maximal que nous sommes susceptibles de perdre. Si le cours de l’action Philips dépasse (18 + 1,68) 19,68 euros d’ici au 15 septembre, le seuil de rentabilité sera atteint. Cette construction dégagera un bénéfice d’au maximum (24 – 18 – 1,68) 4,32 euros, soit un bénéfice de plus de 250%. Il faudrait que l’action s’apprécie de 24%, ce qui n’est pas impossible, pour que nous empochions ce montant maximal.