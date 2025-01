Un point sur nos constructions de 2024 (I)

L’heure est au bilan. Passons en revue, pour commencer, les positions que nous avons prises dernièrement sur Walmart, Intel, Chevron, Schlumberger et Meta Platforms.

Walmart avait publié des chiffres époustouflants en août et revu à la hausse ses prévisions pour l’exercice. L’action se négociant alors à un niveau proche de son plus haut historique (81 dollars), nous pensions qu’elle baisserait. Nous avions dès lors acheté le put mars 2025 (prix d’exercice : 80 dollars) à 3,90 dollars. Depuis, le prix du contrat a fort baissé, l’action s’échangeant pour l’heure à 92 dollars. Combien de temps va-t-elle demeurer à de tels niveaux ? Nous avons jusqu’au 21 mars pour voir ce qu’il en est.

Aussitôt après l’annonce que Pat Gelsinger quittait ses fonctions de CEO d’Intel début décembre, le cours de l’action a gagné 3 % ; pour les investisseurs, un changement à la tête de cette entreprise en difficulté était nécessaire. Les rumeurs de rachat d’Intel se sont multipliées l’an passé. Nous avions acheté le call avril 2025 (prix d’ex. : 26 dollars) à 2,43 dollars. L’action a chuté, la prime également. Patientons. Quant au put mars 2025 acheté (prix d’ex. : 20 dollars) à 1,59 dollar, il n’a pas encore pris assez de valeur à notre goût. Attendons.

Si le conflit au Moyen-Orient s’aggravait, les prix du pétrole, et partant les valeurs du secteur, pourraient augmenter. Nous avions misé sur une hausse des titres Chevron et Schlumberger, mais opté pour deux stratégies différentes. Le put émis Chevron mars 2025 (prix d’ex. : 155 dollars) nous a rapporté 13 dollars et c’est toujours ce que vaut le contrat. Le call Schlumberger mai 2025 (prix d’ex. : 52,50 dollars) acheté à 1,85 dollar vaut un peu moins actuellement. L’échéance des deux contrats n’est pas proche. Voyons comment ils évoluent.

Le cours de l’action Meta Platforms a gagné 71 % sur les 12 derniers mois. S’il y a 10 ans, il fallait débourser 78 dollars pour l’acquérir, aujourd’hui, c’est 603 dollars, ou 667 % de plus ! Mais Meta est chère (plus de 29 fois son bénéfice annuel et 10 fois sa valeur comptable). Nous avions dès lors misé sur une baisse du cours en achetant à 32 dollars le put mars 2025 (prix d’ex. : 490 dollars). Cependant, l’action n’ayant cessé de s’apprécier, notre perte est importante. Heureusement, le contrat n’arrivera à échéance que dans près de 80 jours.