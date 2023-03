Un gaz toujours volatil

L’actualité géopolitique a fait fluctuer énormément les cours du gaz ces douze derniers mois. Il est possible de tirer parti de ces mouvements en investissant pour une brève période dans un tracker.

Le marché du gaz naturel se décline en plusieurs sous-marchés régionaux (Europe et Etats-Unis pour le gaz naturel, Asie pour le gaz naturel liquéfié ou GNL), chacun mu par sa propre dynamique. A la fin de l’été 2022, les prix ont culminé à plus de 300 euros par mégawattheure (Mwh) en Europe (sur le TTF) et à plus de 10 dollars par million de British Thermal Units (MMBtu) aux Etats-Unis. Les cours ont depuis corrigé, surtout sur ces trois derniers mois. Un Mwh coûte aujourd’hui à peine plus de 40 euros en Europe; fin février, aux Etats-Unis, le MMBtu valait un peu plus de 2 dollars seulement. Notons que le gaz naturel européen reste toutefois cinq fois plus cher que l’américain.

La baisse des prix s’explique avant tout par la clémence de l’hiver dans une grande partie de l’hémisphère Nord. Les Etats-Unis ont pour leur part connu le mois de janvier le plus doux depuis 1895. Comme les consommateurs ont par ailleurs fait plus attention, la demande a été moins forte. En outre, les stocks avaient été largement reconstitués avant l’hiver; outre-Atlantique, ils s’inscrivaient 19,3% au-dessus de la moyenne quinquennale. En Europe, les stocks de gaz sont désormais remplis à 61%, alors que la moyenne quinquennale à la fin de l’hiver n’est que de 40%. Si l’Europe dépendait jusqu’ici en grande partie de la Russie pour son approvisionnement, elle fait désormais largement appel aux Etats-Unis. Pour de nombreux producteurs, le seuil de rentabilité du MMBtu se situe à 2,5 dollars. Les incursions sous 2 dollars seront donc brèves.

Report marqué

Comme le tracker United States Natural Gas ETF (UNG), référence pour le gaz naturel, n’est pas disponible en Europe, nous vous suggérons le WisdomTree Natural Gas. Ce tracker synthétique s’échange notamment sur Euronext Paris (ticker NGASP, code ISIN GB00B15KY104). Il a pour sous-jacent le sous-indice Bloomberg Natural Gas. Les frais de gestion annuels sont de 0,49%. Attention toutefois, le gaz naturel est en report et la courbe des prix des contrats à terme est très raide; le contrat à échéance avril coûte 2,66 dollars, celui de mai 2,81 dollars, celui de juin 3,04 dollars. Les rendements sont négatifs au renouvellement des contrats. Ceux-ci ne sont pas destinés à rester longtemps en portefeuille.