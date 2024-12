Trois ETF pour investir dans le cuivre

Le cuivre est une matière première des plus prometteuses pour le reste de la décennie et au-delà. Ce métal de base joue un rôle majeur dans l’électrification et le verdissement de l’économie. Or l’offre de métal rouge sera de plus en plus incapable de répondre à la demande.

Pour surfer sur le potentiel à long terme du cuivre, voici quelques suggestions d’ETF.

WisdomTree Copper ETC

Code ISIN : GB00B15KXQ89

Marché : Euronext Paris

Frais de gestion : 0,49 % l’an

Ticker : CPAP FP

Par le biais de cet ETF, l’on s’expose au prix du métal rouge sans devoir investir dans des contrats à terme. Le tracker gère 1,17 milliard d’euros et suit l’indice Bloomberg Copper, qui reflète l’évolution des prix du cuivre sur les marchés à terme. L’ETF s’échange sur plusieurs Bourses européennes sous le même code ISIN, mais nous recommandons la cotation en euros sur Euronext Paris. Son rendement cette année est pour l’heure de 12,6 %.



Global X Copper Miners ETF

Code ISIN : IE0003Z9E2Y3

Marché : Xetra

Frais de gestion : 0,65 % l’an

Ticker : 4COP GY

Cet ETF a pour sous-jacent l’indice Solactive Global Copper Miners, composé de 38 sociétés dont le cuivre assure une part importante du chiffre d’affaires. Les sociétés basées au Canada sont surpondérées (37 %), devant l’Australie (11 %) et les Etats-Unis (9 %). L’indice a gagné 16,9 % depuis le début de l’année. L’ETF gère 149 millions d’euros, se négocie sur le Xetra et réinvestit les revenus des dividendes. L’émetteur applique toutefois des frais de gestion plus élevés que les deux autres.



iShares Copper Miners ETF

Code ISIN : IE00063FT9K6

Marché : Xetra/Euronext Amsterdam

Frais de gestion : 0,55 % l’an

Ticker : CEBS GY/ COPM NA

Cet ETF de la gamme de produits iShares émis par BlackRock suit l’indice Stoxx Global Copper Miners (41 positions). Les sociétés basées au Canada y sont aussi surpondérées (23 %) mais dans une moindre mesure. Les Etats-Unis (18 %) et l’Australie (16 %) suivent de près. L’ETF n’est sur le marché que depuis 2023, ce qui explique qu’il ne gère que 43 millions d’euros. Il s’échange sur Euronext Amsterdam en dollars et sur le Xetra en euros sous le même code ISIN. Le rendement depuis le début de l’année s‘élève à 13,7% .