Tirer parti du regain d’intérêt pour Proximus

Selon nous, le vent nouveau qui souffle sur l’entreprise va faire grimper encore son action à moyen terme. Voici dès lors deux stratégies pour miser sur sa hausse.

Mi-novembre, le milliardaire français Xavier Niel a pris une participation de 6 % dans Proximus par le biais de Carraun, son holding irlandais. A cette annonce, l’action Proximus a gagné près de 7%. Xavier Niel est l’unique propriétaire d’Eir, le plus grand fournisseur télécom d’Irlande (2 millions de clients). Carraun, présent dans neuf pays d’Europe, compte plus de 50 millions d’abonnés. Le marché espère que Xavier Niel donnera un nouveau souffle à Proximus, qui est détenue pour moitié par l’Etat belge.

Malgré son récent bond, l’action Proximus vaut 30% de moins qu’il y a un an. Il y a cinq ans, il fallait débourser 60% de plus pour l’acquérir. Cela dit, elle semble en phase de reprise, car elle s’est appréciée d’un quart sur les trois derniers mois.

Proximus est un acteur de premier plan dans le paysage télécom belge qui s’impose de plus en plus sur la scène internationale. L’entreprise doit investir énormément dans le déploiement de son réseau de fibre optique. Dans ce cadre, elle a récemment levé 750 millions d’euros par l’émission d’une obligation verte. Selon nous, l’action grimpera encore à moyen terme. Nous misons dès lors sur sa hausse.

Emission du put

Proximus mars 2024

au prix d’ex. de 10,00 EUR

à 2,34 EUR

Le vendeur de ce put s’engage à acheter des actions Proximus à 10 euros. Elles ne lui coûteront plus que (10 – 2,34 =) 7,66 euros, ou quelque 10% de moins que le cours actuel, en cas d’exercice de l’option par l’acheteur. Mais ce dernier n’exercera pas son droit si le prix de l’action dépasse 10 euros: une revente en Bourse lui rapportera plus. Comme ce marché est tendu, il est impératif de fixer des limites de cours.

Achat du call

Proximus juin 2024

au prix d’ex. de 9,00 EUR

à 0,12 EUR

La plupart des indicateurs techniques envoient des signaux positifs. Le cours se situe dans un canal ascendant et ne se heurtera à une première résistance qu’autour de 9,7 euros. S’il la franchit, il grimpera aisément à 11,2 euros. La prime de ce call ne s’élève qu’à 0,12 euro. Le contrat est hors de la monnaie (le prix d’exercice de l’option est plus élevé que le cours de l’action). Nous ne payons donc que de la valeur temps. Si l’action monte au-delà de (9 + 0,12 =) 9,12 euros, nous réaliserons un bénéfice. L’acheteur de l’option ne perdra jamais plus que le montant de la prime versée.