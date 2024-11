Tesla pourrait perdre encore de sa superbe

L’action Tesla est toujours du pain bénit pour les investisseurs en options. Son cours peut monter en flèche, puis dévisser. Et tout indique qu’il va encore baisser.

Un paramètre mesure la volatilité ou le risque systématique d’un titre par rapport aux mouvements du marché dans sa globalité : le bêta (β). Si le β est de 1, le cours du titre suivra l’évolution du marché. S’il est inférieur à 1, le cours sera moins volatil que le marché. Et si le β est supérieur à 1, le cours du titre fluctuera plus que le marché. Ainsi une action dont le β est de 1,2 sera-t-elle théoriquement 20 % plus volatile que le marché. Tesla a un β de 1,9. Cela en dit long.

Si ceux qui ont acquis l’action il y a cinq ans réalisent aujourd’hui une plus-value de pas moins de 1.125 %, ceux qui l’ont achetée en novembre 2021 à 390 dollars éprouvent aujourd’hui une perte considérable. Laquelle pourrait néanmoins être plus importante encore, car Tesla se négocie pour l’heure à 103 fois le bénéfice. Nous conseillons donc de miser sur sa baisse.

Emission du call

Tesla Motors mars 2025

au prix d’ex. de 270,00 USD

à 29,96 USD

Toute personne possédant au moins 100 actions Tesla peut émettre un call. L’acheteur du call suggéré devra payer 270 dollars par action lors de l’exercice de ce contrat, alors qu’elle s’échange à moins que ça (autour de 258 dollars). La prime de cette option ne contient donc qu’une valeur temps. Et le temps joue généralement en faveur de l’émetteur de l’option. Tant que le cours de Tesla évoluera de façon essentiellement latérale, il réalisera un bénéfice. Mais si le cours augmente fortement, il devra peut-être vendre ses actions à 270 dollars. Il percevra alors (270 + la prime de 29,96) 299,96 dollars par action, ou 15 % de plus que le cours actuel.



Achat du put

Tesla Motors mai 2025

au prix d’ex. de 230,00 USD

à 22,93 USD

Si vous ne détenez pas d’actions Tesla, vous pouvez miser sur une baisse de leur cours en achetant un put. Vous serez gagnant si le cours de Tesla tombe en dessous de 230 dollars. Ou, pour être plus précis, s’il descend à (230 – 22,93) 207,07 dollars, puisque vous aurez payé la prime de 22,93 dollars. Le cours ne trouvera de support technique qu’aux alentours de 177 dollars. S’il plonge jusque dans ces eaux-là, vous réaliserez un bénéfice d’environ (207,07 – 177) 30 dollars.