Quelques ETF axés sur des valeurs pétrolières

Le secteur des combustibles fossiles est en pleine consolidation: récemment, ExxonMobil a racheté Pioneer Natural Resources, et Chevron, deuxième producteur de pétrole et de gaz des Etats-Unis, a acquis Hess. Les ETF, ou “trackers”, permettent de diversifier son exposition au secteur. En voici trois.

Xtrackers MSCI World Energy ETF

Marché: Xetra

Code ISIN: IE00BM67HM91

Frais de gestion: 0,2% l’an

Ticker: XDW0 GY

Cet ETF de la gamme de produits Xtrackers, qu’a émis DWS Group, affiche un actif sous gestion de 1,33 milliard d’euros. Il réplique le MSCI World Energy, un indice pondéré par la capitalisation boursière (avec repondération trimestrielle) et composé de 57 sociétés actives dans le pétrole, le gaz et les services connexes. Le dollar y est surpondéré (63%), mais la diversification géographique est bonne. Il s’agit d’un tracker physique qui s’échange sur Xetra et réinvestit les revenus. Les actions de l’indice produisent un rendement moyen de 4,4%. Les frais de gestion annuels sont corrects, à 0,25%.

iShares S&P500 Energy Sector ETF

Marché: Xetra

Code ISIN: IE00B42NKQ00

Frais de gestion: 0,15% l’an

Ticker: QDVF GY

Ce tracker émis par BlackRock, qui s’inscrit dans la célèbre gamme de produits iShares et dont l’encours dépasse le milliard de dollars, se négocie sur plusieurs Bourses; pour les investisseurs belges, Xetra est la plus intéressante. L’ETF a pour sous-jacent le S&P500 Capped 35/20 Energy, un indice composé de 23 actions de sociétés du secteur de l’énergie, toutes américaines, parmi lesquelles Pioneer Natural Resources et Hess Corp (comme elles viennent d’être rachetées, elles vont disparaître à la prochaine repondération). C’est également un tracker physique dont les revenus des dividendes sont réinvestis. A 0,15%, les frais de gestion annuels sont attrayants.

iShares Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF

Marché: Xetra

Code ISIN: DE000A0H08M3

Frais de gestion: 0,46% l’an

Ticker: EXH1 GY

Cet autre ETF de BlackRock réplique un indice européen, le Stoxx Europe 600 Oil&Gas, qui compte 22 actions de sociétés (européennes) du secteur de l’énergie. Ce tracker lui aussi physique et réinvestissant les revenus s’achète sur Xetra. Il affiche un actif sous gestion de 1,1 milliard d’euros. A 0,46%, ses frais de gestion annuels sont toutefois un peu plus élevés que ceux des ETF précédents.