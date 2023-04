Profiter du momentum grâce aux ETF

Une stratégie de momentum nécessite des adaptations fréquentes du portefeuille, et donc des coûts de transaction élevés. Les ETF offrent toutefois une parade. Nous en présentons ici quelques-uns.

L’investissement axé sur le momentum tire parti de l’inefficience des marchés. Les investisseurs hésitent souvent à vendre directement un titre en cas de mauvaise nouvelle, et le cours suit généralement encore sa tendance pendant un certain temps, même si les fondamentaux sous-jacents se sont détériorés. Les investisseurs institutionnels contribuent également à l’effet de momentum en achetant surtout les fleurons de la Bourse, ce qui renforce encore la tendance existante.

Une stratégie de momentum nécessite des adaptations fréquentes du portefeuille, et donc des coûts de transaction élevés. Les ETF offrent toutefois une parade. Leur indice sous-jacent est composé d’actions qui répondent à certains critères de momentum basés sur la volatilité historique et de la valeur de marché.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF

Marché: Xetra

Code ISIN: IE00BP3QZ825

Frais de gestion annuels: 0,3%

Ticker: IS3R GY

Ce tracker de BlackRock réplique l’indice MSCI World Momentum, qui compte actuellement 370 sociétés (contre plus de 1.500 pour le MSCI World). L’indice MSCI World Momentum devance le MSCI World de 35% depuis 2014. Ce tracker physique dont les revenus de dividendes sont réinvestis a plusieurs cotations; celle sur Xetra est la plus intéressante pour les investisseurs européens. L’actif sous gestion dépasse 1,6 milliard de dollars et les frais de gestion annuels sont de 0,3%.

Le Xtrackers MSCI World Momentum ETF (ticker: XDEM, code ISIN: IE00BL25JP72), qui suit le même indice, constitue une alternative. Cet ETF de DWS Investments coté sur Xetra affiche un actif sous gestion inférieur à celui de BlackRock (730 millions de dollars), mais ses frais de gestion sont aussi moindres (0,25%).

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF

Marché: Xetra

Code ISIN: IE00BQN1K786

Frais de gestion annuels: 0,25%

Ticker: CEMR GY

Ce tracker, qui affiche un actif sous gestion de 422 millions de dollars, réplique l’indice MSCI Europe Momentum, qui comprend 122 sociétés.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Marché: Xetra

Code ISIN: IE00BD1F4N50

Frais de gestion annuels: 0,2%

Ticker: QDVA GY

Cet ETF est le plus petit de la liste, avec 267 millions de dollars d’actif sous gestion. Il réplique l’indice MSCI USA Momentum, qui compte 125 positions, et ses frais de gestion ne sont que de 0,2%.