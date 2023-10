Prix des céréales en chute libre

Compte tenu de la situation géopolitique, ce n’est absolument pas le moment de prendre de nouvelles positions vendeuses sur les céréales.

Le cours du blé a atteint son niveau le plus bas en trois ans. L’accord qui permettrait à l’Ukraine d’exporter ses céréales par un couloir sûr en mer Noire se fait toujours attendre. Le marché ne s’en inquiète pas, car la Russie prévoit d’engranger, pour la deuxième année consécutive, une récolte record. Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) mise sur une production de 85 millions de tonnes, dont 49 millions seront exportées, un record, là aussi. L’offre n’est donc pas déficitaire, d’autant que l’USDA a revu à la baisse la demande prévisionnelle mondiale. En Australie, qui avait enregistré trois récoltes historiques d’affilée, El Niño aura amputé les volumes de plus d’un tiers cette année. Pour l’heure, il convient de surveiller les estimations de stocks calculées par l’USDA, surtout au regard de la consommation.

En Europe, l’été pluvieux aura été bénéfique au maïs, dont la récolte prévisionnelle a été relevée plusieurs fois déjà. Les rendements américains occuperont la deuxième place. La Chine, deuxième producteur mondial, se dirige elle aussi vers un chiffre historique. L’Amérique du Sud exporte énormément de maïs. Les prix de cette céréale ont par conséquent chuté, pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 2020. Pour le soja, le recul est moins prononcé – les cours restent très supérieurs à ce qu’ils étaient avant la pandémie.

Positions vendeuses

La position vendeuse sur l’ensemble des contrats à terme sur le blé, le maïs et le soja cotés sur le marché à terme CME n’avait plus été si élevée depuis juin 2020. Or une position short élevée, combinée à des cours bas, s’est plus d’une fois révélée funeste. Ce n’est donc absolument pas le moment de se lancer: il suffirait d’une attaque de missiles russes sur un convoi de céréales ukrainien (ou inversement) pour que la situation s’envenime.

ETF sur le blé

Le WisdomTree Wheat ETC permettrait de tirer profit d’une liquidation forcée de positions courtes sur le blé. Ce tracker est coté sur plusieurs Bourses européennes, sous un code ISIN unique (GB00B15KY765). En termes de coûts, c’est la version cotée à Paris (ticker: WEATP FP) qui sera généralement la plus intéressante.

Le WisdomTree Grains ETF investit d’une manière diversifiée dans le blé, le maïs et le soja. Il est coté sur le Xetra (ISIN: GB00B15KYL00, ticker: 0D7Y GY).