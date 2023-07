Prenez vos bénéfices sur le cacao!

Le marché mondial du cacao enregistrera cette saison également un déficit.

La Côte d’Ivoire et le Ghana, deux pays d’Afrique de l’Ouest, assurent à eux seuls plus de deux tiers de la production mondiale de cacao. Il est cultivé dans une étroite bande de terres proches de l’équateur. Les principaux autres producteurs sont le Cameroun, le Nigeria, l’Equateur, le Brésil et l’Indonésie. En Afrique de l’Ouest, il y a deux récoltes: la petite, d’avril à septembre, et la principale, d’octobre à mars. Au cours du dernier printemps, des pluies très abondantes se sont abattues sur cette région. A fin juin, les précipitations accumulées cette année dans les zones de culture en Côte d’Ivoire étaient supérieures de 49% à la moyenne quinquennale. La récolte y a donc été retardée, de même que le séchage des fèves. En outre, les pluies rendent plus difficile leur acheminement vers les ports d’exportation, si bien que l’offre est réduite. Or si l’on en croit les climatologues, un El Niño d’une intensité exceptionnelle va frapper prochainement. Ce phénomène météorologique affecte différemment maints endroits de la planète. Lors de son dernier passage, il avait provoqué une longue sécheresse en Afrique de l’Ouest.

La hausse des prix des engrais a elle aussi soutenu le prix du cacao, ces derniers temps. Et rien n’indique que cela va changer de sitôt. L’Organisation internationale du cacao prévoit pour cette saison 2022/23 un déficit de 146.000 tonnes. C’est certes un déficit bien inférieur à celui de la saison précédente (419.000 tonnes), mais toujours est-il que le marché mondial en enregistrera deux d’affilée.

Produits à effet de levier

Il est trop tard pour prendre une position longue sur le cacao, son cours intégrant déjà grandement l’effet possible des aléas climatiques sur les récoltes. L’on misera plutôt sur une baisse de son prix, à l’aide de produits à effet de levier. La Société Générale, par exemple, propose sur Euronext Paris trois turbos short ayant le cacao comme sous-jacent assortis d’un effet de levier allant de 3,3 à 8,2. La valeur du turbo à l’effet de levier le plus faible (code ISIN DE000SV7DZ36) augmenterait de près de 10% en cas de baisse de 3% du cours du cacao. Nous ne conseillons ces produits qu’aux investisseurs en comprenant parfaitement le fonctionnement et donc, conscients des risques.