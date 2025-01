Options : un point sur nos constructions de 2024 (II)

Voyons si les stratégies préconisées au cours des derniers mois ont été payantes ou sont en passe de l’être, pour NVIDIA, Tesla, Newmont Corp et Agnico-Eagle Mines.

L’action NVIDIA s’échange à quelque 51 fois le bénéfice annuel. Toutefois, compte tenu du ralentissement attendu de la croissance de ce dernier, nous vous avions suggéré l’an passé d’empocher tout ou partie de vos bénéfices, ou de conserver vos titres mais en les protégeant contre un repli. Le call juin 2025 (prix d’exercice : 140 dollars) émis à cet effet nous a procuré 20,58 dollars. Comme le cours de l’action est demeuré à un niveau élevé, ce call vaut désormais 26,5 dollars. Attendons. Nous avions invité ceux qui ne possédaient pas d’actions à acheter le put juillet 2025 (prix d’ex. : 125 dollars) à 11 dollars. Il vaut un peu moins aujourd’hui. Il reste beaucoup de temps avant l’échéance du contrat. Patientons.



Elle se négocie à un cours/bénéfice de 166 et à 21 fois la valeur comptable : l’action Tesla est extrêmement chère. Rien que sur les trois derniers mois, elle a gagné 70 % de sa valeur. Elon Musk, son CEO, a beau affirmer que Tesla n’est pas un constructeur automobile mais bien une entreprise technologique et doit être valorisée comme telle, il ne nous convainc plus. Nous avions misé sur une baisse du titre. L’émission du call mars 2025 (prix d’ex. : 270 dollars) nous a rapporté 29,96 dollars. Cette prime s’est multipliée dans l’intervalle. Nous devrons livrer les actions. Nous avions proposé à ceux qui ne détenaient pas d’actions d’acheter le put mai 2025 (prix d’ex. : 230 dollars) à 22,93 dollars. Sa valeur a fortement baissé. A vendre.



Le cours de l’action Newmont Corp était tombé de 58 à 45 dollars en l’espace de quelques jours fin octobre – et fin 2024, il s’élevait hélas à 37 dollars. En novembre, d’avis que ce plongeon était injustifié au regard des excellentes perspectives de marges bénéficiaires à brève échéance, nous avions misé sur un redressement. Le call juin 2025 (prix d’ex. : 50 dollars), acheté à 3,45 dollars, s’est déprécié dans le sillage de l’action. Mais le contrat n’arrivera à échéance que le 20 juin.



Le producteur de métaux précieux, or en tête, Agnico-Eagle Mines est un “vieux de la vieille” dans son secteur. Son action est donc à nos yeux une valeur de base de tout portefeuille aurifère et à acheter idéalement sur repli. Pour tenter de l’acquérir à meilleur compte qu’alors en Bourse, nous avions émis le put avril 2025 (prix d’ex. : 80 dollars), ce qui nous a rapporté 8 dollars. Avec un bénéfice de 3 dollars, le contrat peut bien sûr déjà être clôturé. Cependant, espérant davantage, nous patienterons encore. Quant au call mai 2025 (prix d’ex. : 80 dollars) acheté à 7 dollars, il a déjà gagné 10 %. Il peut valoir la peine d’attendre, si l’on escompte un gain supérieur.